Pensioni | Boeri su Quota 100 e stop aspettativa di vita | ' Sistema a rischio'

Blastingnews

: Allarme di #Boeri: 'Con quota 100 il debito cresce di 100 miliardi'' che peseranno sulle generazioni future.… - Agenzia_Ansa : Allarme di #Boeri: 'Con quota 100 il debito cresce di 100 miliardi'' che peseranno sulle generazioni future.… - dellorco85 : #Boeri ha criticato la nostra proposta di legge sul taglio pensioni d'oro e si è spinto a difendere per l'ennesima… - repubblica : ?? #Pensioni #Boeri: quota 100 aumenta debito di 100 mld e danneggia i giovani -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Non ci gira certo intorno Titopresidente dell’Inps che parlando delle intenzioni del Governo in campo previdenziale boccia sia la100 quanto l’ipotesi dellodell’aumento dei 5 mesi per leanticipate VIDEO legato al meccanismo dell’aumento dell’di. Se le due misure fossero approvate insieme ci sarebbe un debitostico eccessivamente esoso, che andra' a gravare, come da sempre ripete Elsa Fornero, sulle future generazioni. Il- sentenzia- se questa ipotesi fosse portata avanti ‘è a’. Inoltre la100 beffa le donne.sudi100: '' Titocritica aspramente le scelte del governo, e preoccupato avverte nel corso di un’audizione alla Camera: con100 VIDEO e lodell'adv per leanticipate, ci sarebbe un incremento di debito pari ...