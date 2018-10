Pedofilia Chiesa | Papa Francesco accetta le dimissioni del cardinale Wuerl

La Chiesa indaga su se stessa : dal Papa tolleranza zero su Pedofilia : Il prefetto dei vescovi Ouellet, in una lettera, attacca monsignor Viganò che aveva accusato il Pontefice di aver taciuto sugli abusi di Mc Carrick. Ouellet parla di montatura politica, bollando come false e blasfeme le accuse di Viganò -

La Pedofilia nella Chiesa Usa diventa materia da Fbi : Il Papa ha aperto il Sinodo sui giovani con una messa in Piazza San Pietro sotto allo stendardo dell'Arcangelo Michele che ricaccia il diavolo all'inferno, ritratto nell'enorme arazzo appeso sotto la Loggia delle Benedizioni. Così è stato plasticamente visibile il giudizio che il Papa ha sul difficile momento che vivono la Chiesa e il suo Pontificato, da lui percepiti come sotto attacco del "Grande Accusatore" (appellativo di ...

Pedofilia - Papa : 'Scandalo mostruoso - ma la Chiesa ora lo affronta' : Mi dicevano che con quello che si spende in armi in un mese, si potrebbe dare da mangiare a tutti gli affamati del mondo per un anno. E' terribile", ha proseguito il Papa. "L'industria, il commercio ...

Prete si suicida in chiesa : era stato accusato di Pedofilia/ La diocesi : "Stava vivendo momenti difficili" : Era stato accusato di aver molestato sessualmente la figlia di una donna del posto, un sacerdote francese si è suicidato all'interno della sua chiesa

Olanda - Chiesa cattolica coinvolta in "scandalo Pedofilia" : Dopo la Germania , anche i Paesi Bassi entrano a fare parte dell'elenco di nazioni europee nelle quali la Chiesa cattolica è coinvolta in 'scandali pedofilia '. Le gerarchie ecclesiastiche olandesi ...

Scandalo Pedofilia travolge la chiesa olandese : ha coperto abusi di cardinali e vescovi per 65 anni : Trentanove cardinali olandesi, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti ai vertici del clero risulterebbero coinvolti nella copertura di abusi sessuali nei confronti di minori, commessi tra il 1945 e il 2010. Come se non bastasse quattro di loro avrebbero commesso violenze in prima persona.Continua a leggere

Pedofilia - accuse alla Chiesa in Olanda : coperti abusi per 65 anni : Si tratta dell'ultimo scandalo a colpire la Chiesa nel mondo per i casi di preti pedofili. Dall'Australia all'Europa, al Nord e Sud America molti hanno cominciato a denunciare di avere subito abusi ...

Papa Francesco su abusi e Pedofilia/ "Aiutate la Chiesa in Irlanda a farla finita con questa storia" : Durante la sua visita a Dublino lo scorso agosto, il Papa ha incontrato un gruppo di padri gesuiti, approfondendo con loro il tema degli abusi su minori da parte dei sacerdoti

GERMANIA - 3 MILA CASI DI ABUSI SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni

Pedofilia - Spiegel : '3000 abusi nella Chiesa tedesca da 1946 a 2014' - : Lo rivela un rapporto commissionato a tre università dalla Conferenza dei vescovi in Germania. Spiegel online anticipa che più della metà delle vittime erano ragazzi sotto i 13 anni. Sono 1.670 i ...

"Pedofilia - Satana artefice degli scandali"/ L'esorcista : "Vuole distruggere la Chiesa - ora pulizia completa" : Secondo un noto sacerdote esorcista, lo scandalo degli absi sessuali sui minori è manovrato dal demonio che in questo modo vuole distruggere la Chiesa di Dio

Pedofilia - Spiegel : "Migliaia di abusi nella chiesa tedesca" : "Migliaia di casi di abusi sessuali nella chiesa cattolica tedesca". È quanto rivelato da Der Spiegel. Il settimanale tedesco ha citato uno studio realizzato per conto della Conferenza episcopale in Germania che verrà presentato tra pochi giorni dal cardinale Reinhard Marx.Tra il 1946 e il 2014 sarebbero stati esattamente 3.677 gli abusi a sfondo sessuale compiuti da 1.670 ecclesiastici e più della metà delle vittime, al momento delle violenze, ...

Negli Usa la macchia si espande. Anche il Kentucky vuole un grand jury sulla Pedofilia nella Chiesa : Dal Kentucky, lo Stato americano teatro anni fa di una clamorosa battaglia legale che minacciò di portare in tribunale Benedetto XVI e il Vaticano, arriva un nuovo affondo nella crisi della pedofilia. L'attorney general statale, Michael Brown, vuole costituire un gran giurì che indaghi sulle accuse di molestie al clero cattolico.Brown si è consultato con Josh Shapiro, il collega della Pennsylvania dove a metà agosto ...