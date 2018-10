Pd | Sala | “Minniti? Buon candidato Ma basta con tormentone su chi è pro o contro Renzi”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Penso che quella di Marco Minniti sia unaa candidatura, spero che le primarie non diventino ancora una questione di chi sta con Renzi e chi, sennò siamo punto e a capo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha commentato la lettera appello di alcuni sindaci del Pd all’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, perché decida di candidarsi alle primarie. “Vediamo un po’ innanzitutto che Minniti accetti e poi vediamo se due persone di rilievo come Zingaretti e Minniti, che non sono gli unici due candidati ma sono i più visibili, riescono a spostare il dibattito rapidamente sui contenuti – ha aggiunto -. Ad oggi vedo cominciare di nuovo ilsu chi è più vicino a Renzi o chi è più lontano da Renzi. Certamente, non è quello che ci serve”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si esprimerà sulla sua preferenza tra i ...