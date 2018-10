Pattinaggio a rotelle | morta nel sonno a 28 anni l' ex azzurra Dall' Acqua

Pattinaggio a rotelle - Giada Dell’Acqua muore nel sonno : aveva 28 anni - lascia la piccola Gioia : Una tristissima notizia ha sconvolto il mondo del Pattinaggio a rotelle. Giada Dell’Acqua è purtroppo morta durante il sonno nella sua casa di Rimini. La 28enne, ex atleta di solo dance e coppia e attualmente allenatrice della Pieas Julia di Misano Adriatico, si era voluta concedere una piccolo riposo dopo pranzo ma purtroppo non si è più svegliata. La ragazza lascia il marito Thomas e la figlia Gioia di un anno e mezzo. A chiarire le ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni incantano nello short - Esposito-Rossi al comando in cateogoria Junior. Dominio azzurro totale nelle coppie di artistico! : Proseguono le gare al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo teatro del Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nel nono di giorno di competizioni sono scesi in pista per lo short program gli atleti della specialità delle coppie di artistico, totalmente dominata dai pattinatori azzurri. Mattatori assoluti della giornata sono stati Rebecca Tarlazzi e Luca ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj regina del mondo! Argento per Rachele Campagnol e Daniel Morandin - bronzo per Alessandro Spigai. Lucaroni al comando dopo lo short maschile : Ottavo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che sta ospitando il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità del Solo Dance Silvia Stibilj si è laureata Campionessa Mondiale per la quarta volta consecutiva, interpretando nel migliore dei modi il suo intenso programma libero pattinato sulle note di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : oro di Rebecca Tarlazzi in categoria Junior - argento per Alessandro Liberatore! Le azzurre Senior dominano dopo lo short : Con il settimo giorno di gare giunge al giro di boa il Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre presso il bellissimo impianto di Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella categoria individuale Junior femminile, Rebecca Tarlazzi ha confermato la prima posizione ottenuta nello short laureandosi Campionessa del Mondo per il secondo anno consecutivo; la ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Vincenzo Maiorca argento e Giorgia Valanzano bronzo nella combinata : La combinata del Pattinaggio a rotelle sorride ai colori azzurri in queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Sulla pista del Paseo de la Costa Roller Sports Vincenzo Maiorca e Giorgia Valanzano conquistano due medaglie prestigiose, ovvero un argento e un bronzo frutto dell’ultima specialità disputata oggi, ovvero i 500 metri sprint. Entrambi qualificati alle finali della distanza, i due italiani si sono fatti valere. La ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj al comando dopo la Style Dance. Ricardo Pinto avanti nei maschi - seconda posizione per Daniel Morandin : Sesto giorno di gare ai Campionati del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella specialità Solo Dance Senior, in campo femminile Silvia Stibilj si è portata saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un’ottima Style Dance; la fuoriclasse triestina ha sfoderato tutto il suo talento tecnico eseguendo in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : argento per Mattia Qualizza in solo dance - bronzo per Giovanni Piccolantonio. Nel singolo Junior avanti Rebecca Tarlazzi e Alessandro Liberatore : Quinto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità della solo dance Junior, in campo maschile la gara è stata vinta dal pattinatore colombiano Brayan Carreño, medaglia d’oro dopo una danza libera di alto livello in cui ha sfoderato tutto il suo talento guadagnando ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca in corsa per le medaglie nelle specialità combinate : Va in archivio la prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il Pattinaggio a rotelle velocità delle Olimpiadi Giovanili 2018. Italia protagonista quest’oggi nelle prime due specialità della gara combinata, che racchiude 1000 metri sprint, 5000 metri ad eliminazione e 500 metri sprint, con Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca e le prestazioni dei due azzurri sono state positive. La ragazza che ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano si tinge di bronzo nei 1000 metri sprint : Arriva la prima medaglia per l’Italia del Pattinaggio a rotelle velocità nelle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). E’ Giorgia Valanzano a tingersi di bronzo nella finale dei 1000 metri sprint in una gara dominata dalla colombiana Gabriela Isabel Rueda (1’37″177). L’azzurra è stata abile a giocarsi le proprie chance allo sprint giungendo alle spalle della citata sudamericana e della francese ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca volano in finale nei 1000 metri sprint : Prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il Pattinaggio a rotelle velocità in questo day-1 delle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella mattinata sudamericana, il pomeriggio italiano, si sono tenute le semifinali dei 1000 metri sprint maschili e femminili, qualificanti per i due atti conclusivi che si terranno alle ore 19.00 nostrane. Due gli azzurri impegnati in queste heat e il pass è stato ottenuto in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : medaglia d’oro per il Roma Roller Team - argento per i Division. Doppietta azzurra nei piccoli gruppi! : Quarto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella specialità dei piccoli Gruppi, gli azzurri del Roma Roller Team hanno conquistato la medaglia d’oro stregando pubblico e giuria con un programma interpretato sulla figura di Leonardo Da Vinci. Con un punteggio dall’8.9 al 9.5 nel ...