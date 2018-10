Patriarca di Costantinopoli | “Chiesa Ortodossa Ucraina indipendente da Mosca” Il nuovo

Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina : Il Patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, Bartolomeo, ha ufficialmente deciso di rendere “autocefala”, cioè indipendente, la Chiesa ortodossa ucraina, che finora dipendeva formalmente da quella russa. Era una decisione che si aspettava da alcuni giorni e che ha prodotto immediatamente delle The post Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina appeared first on Il ...