Partite truccate in Belgio | Vincent Kompany durissimo | “calcio come prostituzione e

(Di venerdì 12 ottobre 2018)interviene a gamba tesa in merito allo scandalo di calcioscommesse che ha investito il massimo campionato del: il difensore del Manchester City ci va giùIl calcio insta vivendo una delle pagine più nere della sua storia. Un vero e proprio scandalo che ricorda Calciopoli, capace di coinvolgere arbitri e i maggiori club della Jupiler League, fatto die scommesse calcistiche illegali. Una bufera sulla quale è intervenuto anche Kevinutilizzando parole davvero pesanti. Ai microfoni di VTM Nieuws il difensore del Manchester City ha dichiarato: “ora è abbastanza presto per parlare di responsabilità individuali, ma nel calcio non ci si può sorprendere per uno scandalo simile. Il calcio si avvicina molto a diversi comportamenti tipici del mondo della, del traffico di droga e di quello di esseri umani. Sono ...