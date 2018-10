Partinico | maxi operazione anti droga | sequestrate 6 tonnellate di piante di marijuana 4

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) All’alba di mercoledì 10 ottobre a(Pa) la Direzione investigativamafia, con personale del Gruppo di pronto impiego della guardia di finanza di Palermo, ha proceduto all’arresto in flagranza per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso un 50enne e un 67enne di, un 40enne nato a Palermo e un 37enne nato a Saronno (VA). Il centro operativo della Dia di Palermo e i finanzieri hanno trovato nell’abitazione del 37enne, all’interno della quale si trovavano anche i cognati, il 50enne e il 40enne, circa 25 kg di pine di, già stese a essiccare. L’attività di contrasto è proseguita in contrada Milioti didove è stata individuata, nella disponibilità del 67enne, una vasta piantagione di circa 3300di, nonché all’interno di due capannoni un ingente qutativo steso a essiccare. Complessivamente, le ...