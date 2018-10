Parte col piede giusto il Casarano calcio e non solo

Catania - a 23 anni ha un raro tumore : 'L'unica speranza è negli Usa' - Parte raccolta fondi : Una situazione assolutamente non semplice da gestire è quella che stanno vivendo i familiari di Luca Cardillo, un ragazzo di appena ventitré anni di Giarre, piccolo comune in provincia di Catania, che ha scoperto nel 2016 di avere un raro tumore [VIDEO] alle ossa dell'arto inferiore destro che gli ha compromesso praticamente la sua intera esistenza e per il quale rischia di morire. Nonostante la battaglia che perdura oramai da due anni, ...

Nicky Hayden : condannato a un anno l'investitore/ La difesa : nessuna colpa da Parte dell'automobilista : Morte Nicky Hayden, processo: condannato a un anno l’investitore. Ultime notizie, pronto il ricorso, come annunciato dai due legali dell'imputato(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:37:00 GMT)

SPILLO/ Bazoli - de Bortoli e Colao : la riPartenza ambrosiana del Gruppo Etica e Finanza : Giovanni Bazoli ha deciso di convocare a Milano una platea molto selezionata per la ripartenza del Gruppo Etica e Finanza. NICOLA BERTI.

Ventura - c'è il Chievo Il ct del fallimento riParte dai colori svedesi : Una cosa è certa. Girando l'Italia con il suo Chievo farà il pieno di fischi in ogni stadio di ogni città. Già perché l'etichetta di allenatore più odiato d'Italia Gian Piero Ventura farà fatica, molta fatica a staccarsela di dosso. Chiaro, guardandosi indietro non è e non può essere lui l'unico colpevole. Ma la mancata partecipazione dell'Italia all'ultimo Mondiale vede proprio lui come principale indiziato. L'allenatore del Mondiale fallito. ...

La staffetta a ostacoli delle nuove pensioni - si Parte a inizio anno : L’uscita di 490 mila persone con quota 100 non verrà coperta da altrettanti posti di lavoro. L’intesa alle Poste: 3,8 assunti ogni 10 uscite

Cgil - addio unità interna. Colla non accetta l'indicazione di Landini segretario per il post Camusso. Parte la fase calda della campagna congressuale : C'era una volta l'unità interna in Cgil. O meglio, il feticcio dell'unità interna. Invece per un po' di tempo dobbiamo abituarci a un sindacato diverso dal solito, in cui la dialettica interna corre il rischio di travalicare le silenziose stanze di Corso d'Italia. In Cgil, nei momenti più delicati, di solito quelli di transizione da un segretario all'altro, si è sempre preferito lavare i panni sporchi in famiglia, che ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C’è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

MARCO CUCOLO/ Lory Del Santo e la morte di Loren : “Mi ha fatto sentire Parte della famiglia" (Domenica Live) : MARCO CUCOLO, ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, ha parlato del suo rapporto con Loren, il figlio di Lory Del Santo, morto improvvisamente lo scorso agosto.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Raggi al Villaggio Coldiretti : "Parchi Parte importantissima della città" : "L'amministrazione di Roma si è resa conto che dobbiamo collaborare con voi per curare una parte importantissima della nostra città: i parchi". Così Virginia Raggi dal Villaggio Coldiretti. La sindaca ...

Motocross delle Nazioni - l’Italia Parte col botto : secondo posto per gli azzurri in qualifica : Nel pomeriggio, sul fango della pista americana, i piloti azzurri hanno messo in mostra prestazioni molto positive Sulla pista di Red Bud, in Michigan, ha preso il via la 72° edizione del Motocross delle Nazioni. Che nella giornata riservata alle qualifiche ha visto l’Italia tra le protagoniste. La Maglia Azzurra ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle dell’Olanda e davanti alla Francia. Nel ballot mattutino alla nazionale ...

Cleopatra/ Ulisse - anticipazioni seconda puntata : si Parte dal Colosseo con i 2CELLOS (6 ottobre 2018) : Ulisse ci racconterà la storia di una delle figure femminili più popolari e attraenti del passato: la regina Cleopatra, appuntamento con Alberto Angela su Rai1 nel prime time.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:49:00 GMT)

NaDef in Aula l'11 ottobre : Parte la corsa a ostacoli della sessione di bilancio : ... è di fatto iniziata il 27 settembre, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato l'attesissima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Ciclismo : QuickStep in difficoltà - anche Gaviria tra i big in Partenza : Sembra un clamoroso paradosso, eppure nel mondo del Ciclismo professionistico la squadra che ha segnato più vittorie in questo 2018, la QuickStep Floors, non ha uno sponsor per la prossima stagione. Il marchio QuickStep continuera' con un impegno economico ridotto - come brand secondario - ma il team manager Patrick Lefevere non ha ancora trovato una nuova azienda pronta a prenderne il posto. Per questo motivo, la squadra belga ha gia' lasciato ...

MIT - Parte sperimentazione veicoli a guida autonoma su strade pubbliche : Il futuro di veicoli connessi e a guida automatica su strade pubbliche è sempre meno lontano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ???????ha pubblicato sul proprio sito i moduli per la ...