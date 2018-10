Pallavolo | una serie A1 mai così… Mondiale | 26 giocatrici ‘qualificate’ alla Final Six di

Pallavolo - il Trentino Volley parteciperà al Mondiale per Club 2018 grazie ad una wild card : Il Club presieduto da Diego Mosna ha ricevuto questa possibilità grazie ai tanti e prestigiosi trascorsi del Club gialloblù in questa competizione Il Trentino Volley sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2018 , programmato anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre prossimo, grazie ad una wild card concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione Internazionale, tenendo conto dei tanti e ...

Pallavolo - Zaytsev a favore della vaccinazione : “si tratta di una forma di rispetto per la comunità” : Il giocatore azzurro ha parlato della vaccinazione ai microfoni di Grazia, sfidando i movimenti no-vax “Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si tratta di guerra tra case farmaceutiche, ma di dati scientifici“. Ivan Zaytsev, stella della Nazionale italiana di volley in procinto ...