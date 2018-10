Pace sociale | Di Maio all’Europa Uccidiamo il voto di scambio

affaritaliani

: RT @SergioSierra67: @BeppeSala @ComuneMI @EnricoLetta @scuolapolitiche Caro Sindaco ben detto, a Milano remiamo tutti nella stessa direzion… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: @BeppeSala @ComuneMI @EnricoLetta @scuolapolitiche Caro Sindaco ben detto, a Milano remiamo tutti nella stessa direzion… - SergioSierra67 : @BeppeSala @ComuneMI @EnricoLetta @scuolapolitiche Caro Sindaco ben detto, a Milano remiamo tutti nella stessa dire… - NOSTATO : Se 'Giustizia Sociale' significa tasse e sussidi, allora io lancio la 'Misericordia sociale' che è quando lo stato… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Luigi Didifende con le unghie e con i denti il Reddito di Cittadinanza che, assicura, eliminerà la povertà assoluta. Infatti la soglia dei 780 euro mensili per persona, è quella che l’Istat ha stabilito come confino d’emersione in povertà relativa. Non si naviga nell’oro con quelle cifre, ma si sopravvive Segui su affaritaliani.it