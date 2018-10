Pace fiscale | stralcio debiti fino a 1 000 euro | bollo auto e multe compresi

Pace fiscale - il governo punta al condono automatico di tutte le cartelle fino a 1000 euro : Secondo il Sole 24 Ore allo studio dei tecnici del governo ci sarebbe una proposta che prevede il condono automatico di tutte le cartelle inferiori a 1000 euro - cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - affidate alla riscossione di Equitalia tra il 2000 e il 2010.Continua a leggere

Fisco - la Pace fiscale ridimensionata dal Movimento Cinque Stelle : Addio alla "pace fiscale"? Forse no, ma la platea dei beneficiari sarà di gran lunga inferiore rispetto a quanto ipotizzato dalla Lega.L"importo dei debiti da regolarizzare "a saldo e stralcio" (la possibilità di pagare solo parte del debito fiscale) è scesa da un milione di euro a cartella a 100mila. Nella bozza del decreto fiscale, rivela il Corriere della Sera, il cosiddetto "saldo e stralcio" riguarderà solo le mini-cartelle, quelle ...

Pace fiscale - cosa sarebbe successo se questo condono l’avessero firmato Berlusconi e Renzi : Chi scrive può essere accusato di tutto, perfino di abigeato, ma non di simpatie per il Pd. Però, leggendo i giornali di questi giorni viene spontanea una domanda: cosa sarebbe successo se il condono fiscale firmato Lega-Cinque Stelle lo avessero firmato Silvio Berlusconi o Matteo Renzi? sarebbe, giustamente, scoppiata una mezza insurrezione. Si sarebbero organizzate petizioni, raccolte di firme, manifestazioni. E invece niente. Silenzio, o ...

Saldo e stralcio solo su mini-cartelle La Pace fiscale torna in discussione : Arriva il tanto atteso «Saldo e stralcio», cioè la possibilità di pagare solo parte del debito fiscale, ma per adesso riguarda solo le mini-cartelle di Equitalia. Nella bozza del decreto fiscale che ...

Per il governo non c'è Pace (fiscale) : Il punto di incontro è lontano ed è legato a un elemento che è più politico che economico, più emotivo che numerico. È quel confine, labile, che separa il perdono, accettabile e con un'impronta pro cittadini, dal condono, foriero di critiche sul versante dell'etica e veicolo di impopolarità. Si inseriscono in questo scenario le turbolenze, vive, che animano l'interlocuzione tra la Lega e i 5 ...

Pace fiscale - ipotesi condono fino a 200.000 euro. 'Sotto mille euro si paga il 40%' : Di Maio: 'Bocciatura ci fa piacere' Pensioni, stop adeguamenti ad aspettativa di vita dopo il 2019 L'idea sintetizzata dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci è quella di far pagare solo il ...

Pace fiscale - ipotesi condono fino a 200.000 euro. 'Sotto mille euro si paga il 40%' : Il tetto della Pace fiscale scende a 200mila euro. Potrebbe essere questo il compromesso raggiunto da Lega e M5S su una delle misure più attese della manovra e che dovrebbe essere inserita nel decreto ...

Pace fiscale - ipotesi tetto di 200mila euro e stralcio cartelle sotto 1.000 euro : L'ultima ipotesi di lavoro sulla Pace fiscale , che il governo punta a introdurre con la prossima manovra, o con il decreto fiscale collegato,, è una dichiarazione integrativa, una sorta di '...

Manovra - sulla Pace fiscale ipotesi di un tetto a 200 mila euro. Spread a 300 punti. Tria : “Ci preoccupa - ma le reazioni sono eccessive” : Una dichiarazione integrativa, una sorta di “ravvedimento operoso” con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. È questa, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l’ultima ipotesi di lavoro sulla pace fiscale, che il g...

Pace fiscale - ipotesi tetto di 200mila euro e stralcio cartelle sotto 1.000 euro : L'ultima ipotesi di lavoro sulla Pace fiscale , che il governo punta a introdurre con la prossima manovra , o con il decreto fiscale collegato, , è una dichiarazione integrativa, una sorta di '...

Pace fiscale - spunta tetto a 200mila euro. Ipotesi "stralcio" per le mini cartelle : Si studia flat tax retroattiva al 15%. Bitonci sulle piccole cartelle: "Valutiamo stralcio sotto mille o 5mila euro"

Pace fiscale - esclusi gli evasori : ecco perché sarà un flop : Al momento la bozza di decreto prevede che il nuovo condono sia solo per chi ha dichiarato tutto al fisco, ma poi non ha potuto pagare

Pace fiscale con tetto a 200.000 euro : 12.48 Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il governo punta a introdurre con la Manovra, o con il decreto fiscale collegato, l'ultima ipotesi di lavoro sulla Pace fiscale. Si tratta di una dichiarazione integrativa, una sorta di 'ravvedimento operoso', con pagamento di una flat tax al 15% per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200.000 euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Non ci ...

Slitta il decreto fiscale - dubbi sulla 'Pace'. Investimenti - summit con i colossi pubblici : Ne ha parlato in audizione il ministro dell'Economia Tria ricordando che il livello di spesa dovrebbe aumentare nel prossimo triennio grazie ai 15 miliardi aggiuntivi previsti dal governo ma anche ...