Orologi da uomo Bulgari presenta i suoi iconici segnatempo

Orologi da uomo - vince lo stile militare : In termini di leggibilità, performance e utilizzo, la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo degli Orologi maschili. E’ in questo periodo, infatti, che si sviluppano modelli da polso (contro gli abituali segnatempo da tasca, troppo difficili da consultare in battaglia) e che si fa strada un’estetica destinata a diventare uno dei capisaldi del settore. Non è un caso, dunque che ancora oggi, a più di un ...

Orologi da uomo - i modelli di Tissot rievocano il passato : Per gli appassionati di sport, Tissot evoca immediatamente alcune delle competizioni più affascinati: dal MotoGP all’NBA, passando per il Tour de France, sono molte le discipline e le competizioni alle quali la maison ha saputo legare il proprio nome. Eppure c’è una sorta di seconda anima del brand (legata alla prima da elementi chiave come la ricerca tecnologica e un interessante rapporto qualità/prezzo) che non bisogna ...

Orologi uomo - tutti i modelli da non perdere : Perché essere fedeli a un solo Orologio? Come tutti gli accessori, vale la pena cambiarlo secondo il proprio stile e il proprio umore, scegliendo un modello in linea con le proprie passioni, ma sempre e comunque di grande attualità. L’ufologo ottimista: Swatch Telefon Maison Design extraterrestre visibile al buio e cinturino in silicone nero: un Orologio abitato da un pacifico alieno in superluminova che spunta sul quadrante. Cassa in ...

Rapina in villa a Lanciano - catturato ?il quarto uomo : è un romeno. Tradito dall'Orologio rubato : Anche il quarto componente della banda ritenuta responsabile del brutale assalto in villa ai coniugi Martelli, domenica scorsa all'alba a Lanciano, è stato preso. Romeno come i tre fermati...

L'uomo che mise il quarzo negli Orologi da polso - morto a 100 anni precisi - : ... maestro della manifattura, si fa ingegnere, cresce nel mito dell'arte della complicazione, nel fascino dei meccanismi perfetti, e ha l'intuizione che cambierà il mondo: mettere un movimento al ...