Ora la Le Pen guarda a Bannon | Interesse per il suo progetto

Pensioni - Salvini : ‘Obiettivo finale quota 41 per i lavOratori precoci’ : Di certo ci sarà la quota 100 nella riforma delle Pensioni targata M5s-Lega che punta a superare la legge Fornero. Sembrano esserci buona possibilità anche per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna che “non è stata mai messa in discussione”, come ha già spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, dopo un incontro con una delegazione di lavoratrici, ha dato mandato ai tecnici del ministero di ...

I lavOratori italiani arrivano alla pensione prima degli altri in Europa : Foto: Pixabay Nella polemica sulle pensioni tra il presidente dell’Inps, Tito Boeri e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si inseriscono i dati sulla situazione previdenziale in Europa forniti da Eurostat. L’Istituto europeo di statistica certifica come gli italiani siano i cittadini europei con la vita lavorativa più breve. Nel senso che un quindicenne italiano di oggi dovrà lavorare in media 31,6 anni prima di ricevere ...

PanOrama - la Verità propone un taglio del 45% agli stipendi. I dipendenti : “Condizioni umilianti - ricatto ignobile” : “Le condizioni proposte da la Verità sono umilianti“. Parola di Panorama. Era il 27 settembre quando l’editrice del quotidiano di Maurizio Belpietro presentava a Mondadori l’offerta irrevocabile per l’acquisto del ramo d’azienda relativo al settimanale. E il cda di Segrate, riunitosi il giorno stesso, aveva detto di sì. Mercoledì 10 ottobre, a due settimane dall’ok, l’acquirente ha scoperto le ...

F35 - dal Pentagono stop tempOraneo a operazioni di volo. Ispezioni straordinarie anche in Gran Bretagna : stop momentaneo alle operazioni di volo degli F35 negli Stati Uniti. Lo ha deciso il Pentagono in seguito all’incidente del mese scorso in Sud Carolina. La sospensione consente un’ispezione delle pompe di carburante a tutta la flotta, spiega il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che le Ispezioni dovrebbero essere completate ”nelle prossime 24-48 ore”. I controlli seguono i dati preliminari raccolti nell’ambito dell’indagine ...

Bond corpOrate penalizzati maggiormente da conclusione Qe : Confortata dall'andamento di economia e inflazione, la banca centrale europea si appresta a chiudere il programma di acquisto di asset da 2.600 miliardi euro in dicembre.

Bari - le pensiline del bus decOrate dai disegni degli studenti dell'Accademia di belle arti : Come già realizzato in altre città italiane ed europee, l' Amtab, l'Accademia di belle arti di Bari e la Studio Uno , concessionaria in esclusiva degli spazi outdoor dell'Amtab, hanno realizzato il ...

Pensioni - Boeri Ora smonta quota 100 : "Può far saltare il sistema" : La riforma delle pension i inserita nel Def fa discutere. Il superamento della Fornero e l'arrivo di quota 100 hanno sollevato i dubbi dell'Ue, del Fondo Monetario Internazionale e anche dell'Inps. Ed ...

La Germania Ora attacca l'Italia : "Roma deve pensare al debito" : l'Italia torna nel mirino della Germania. Il Def e la manovra che il governo ha presentato all'Unione Europea ha suscitato le perplessità di Bruxelles...e ora di Berlino. Il governo tedesco ha infatti ...

Pensioni Quota 100. Allarme rosso lanciato dall’Inps : vOragine da 100 miliardi : L’Italia grilloleghista rischia di affondare. A sostenerlo non solo gli osservatori internazionali, ma anche chi ha il quadro reale dei

Volley - SuperLega 2018-2019 : tutte le outsider - da Milano a Siena. Chi può impensierire le cOrazzate? : Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono le quattro grandi favorite per la conquista dello scudetto attualmente detenuto dai Block Devils ma la SuperLega 2018-2019 potrà contare anche su diverse outsider, il massimo campionato italiano di Volley maschile ci regalerà grandi sorprese e lo spettacolo non mancherà mai visto che ci sono diverse formazioni che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Chi può contrastare le magnifiche quattro ...

MOratti alza l’asticella : “l’Inter è una squadra pensata per la Champions. Il derby? Sarà elettrizzante” : L’ex presidente dell’Inter si è soffermato sul momento della formazione nerazzurra, sottolineando come si tratti di una squadra pensata più per la Champions Un filotto di vittorie utile a ritrovare il sorriso e risalire la china in classifica, mettendo anche una piccola ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Spada/LaPresse L’Inter vola grazie alla cura Spalletti, allenatore riuscito a toccare le corde giuste per ...

Un sondaggio pubblicato da Ubisoft farebbe pensare a una nuova collabOrazione con Nintendo : Mario + Rabbids: Kingdom Battle è andato molto bene sia per Ubisoft che per Nintendo, dimostrando che le due società possono lavorare su un titolo crossover molto efficace. Ma ora, mentre aspettiamo Starlink: Battle For Atlas la prossima settimana, un nuovo sondaggio suggerisce che potrebbero esserci altri crossover a venire.Come riporta Comicbook, l'utente Twitter Brybry ha pubblicato un tweet che mostra un sondaggio interessante inviato dalla ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - i lavOratori precoci : falso dire che costa troppo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Inter - Skriniar allontana la cessione : “Per Ora penso solo al nerazzurro” : Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato del momento della sua squadra direttamente dal ritiro della nazionale slovacca: “Siamo dove volevamo essere dall’inizio della stagione. Credo che proseguiremo con questa serie di risultati il più a lungo possibile“. Interpellato sulle ultime voci di mercato, il centrale nerazzurro ha dichiarato: “Non penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate ma ...