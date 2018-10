Onu | Italia eletta nel Consiglio dei Diritti Umani con 180 voti su 189 Conte | “La

Italia in Consiglio Diritti Umani Onu : 21.10 L'Italia è stata eletta per il triennio 2019-2021 al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu con 180 voti da parte dell'Assemblea generale. Plaude la Farnesina. "L'elevatissimo numero di voti espressi", sottolinea il ministro degli Affari Esteri Moavero Milanesi, "dimostra il significativo e convinto apprezzamento dell'intera Comunità Internazionale per l'intenso e costante impegno dell'Italia a favore della tutela e della difesa dei ...

Nazionale - BOnucci : 'La qualità Juve per rilanciare l'Italia' : 'Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani'.

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola EgOnu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in lotta per attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

La farsa Onu : attacca l'Italia difende il burqa : C'è veramente da chiedersi, insomma, in quale mondo vivano questa signora turbata dai fantasmi del razzismo italiano e l'Alto Commissariato Onu a lei affidato. Forse prima di dar retta ai suoi ...

Juve : Bernardeschi al top con l'Italia - bene BOnucci : La Gazzetta dello Sport ha premiato il trio di calciatori bianconeri per la propria prestazione in azzurro, in attesa del più importante impegno di Nations League contro la Polonia. Bonucci 6,5 - ...

Volley femminile - Pagelle Italia-USA 3-1 : EgOnu inarrestabile! Super prestazione anche di Sylla : La Nazionale italiana femminile di Volley ha conquistato la nona vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 Superando 3-1 gli Stati Uniti. Con questo risultato le azzurre si sono classificate alle Final Six da prime del proprio girone. LE Pagelle DI ITALIA-STATI UNITI 3-1 Malinov 6,5: Mazzanti le dà giustamente fiducia, perchè una partita in un Mondiale così lungo si può anche sbagliare e la palleggiatrice azzurra si riscatta con una buona prova. ...

Italia-Ucraina 0-0 La Diretta Grande occasione per BOnucci : Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare...

Volley femminile - Pagelle Italia-Russia 3-1 : EgOnu devastante! Cambi entra e trasforma le azzurre - Bosetti : esperienza al potere : La Nazionale italiana femminile di Volley ha conquistato la ottava vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 superando 3-1 in rimonta la Russia. Le azzurre sono matematicamente qualificate alla Final Six. LE Pagelle DI Italia-Russia 3-1 Malinov 5: non ci capisce granché, mandando spesso le sue attaccanti al massacro contro il muro piazzato della Russia che aveva studiato molto bene le sue scelte. Esce a metà del secondo set con l’Italia sull’orlo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six. Terminator EgOnu! : Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla Final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, ...

Colosseo per non udenti - arriva la storia del più famoso mOnumento italiano nella lingua dei segni : Il Colosseo raccontato nella lingua dei segni nell'ambito del programma “Arte per Tutti”. L'iniziativa “segni d’Arte” ha promosso l'ideazione di un video nel quale viene spiegata la storia dell'iconico monumento simbolo del nostro Paese con l'obiettivo di permetterne la fruizione in condizioni ottimali ai non udenti.Continua a leggere

Juventus - BOnucci : 'Voglio essere l'Allegri del futuro. Champions - Cristiano - Italia : vi dico tutto' : E lo ha fatto anche in una lunga intervista al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande di Walter Veltroni: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un ...

MOnumenti Verdi : Carta di Siena per salvaguardare il patrimonio naturale in Italia : ... paesaggio e ambiente", che ha visto il coinvolgimento di decine di importanti relatori, tra cui rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, autorevoli esperti del mondo accademico, scientifico ...