Ondata di maltempo in Honduras | 8 morti e migliaia di evacuati

L’Ondata di maltempo del 31 Agosto / 1 Settembre 2018 in Toscana : Dopo un Agosto instabile ma complessivamente caldo una veloce incursione artica si impadronisce del Centro-Nord Italia a partire da Venerdì 31 Agosto, regalando forti temporali e un deciso calo delle temperature, specie in Toscana. Venerdì 31 Agosto 2018 La situazione sinottica nel pomeriggio del 31 Agosto mostra un primo isolamento di una depressione al di sotto della Liguria dovuta alle prime infiltrazioni di aria fredda nei bassi strati ...

Maiorca - anche Rafael Nadal spala il fango dopo l’Ondata di maltempo che ha colpito la Spagna : anche il tennista Rafael Nadal si è unito alla gente di Sant Llorenc des Cardassar, a Maiorca, per aiutare a ripulire le case e le strade dopo le piogge torrenziali che hanno devastato l’area orientale dell’isola, provocando la morte di dieci persone. Risulta ancora disperso un bambino di cinque anni mentre sono più di 200 gli sfollati. In un video diffuso da El Pais le telecamere hanno registrato l’atleta maiorchino impegnato con gli ...

Francia - forte Ondata di maltempo in Costa Azzurra : auto trascinata all’acqua - un morto [GALLERY] : 1/7 ...

Ondata di maltempo sul Mediterraneo : ponte crolla a Cagliari. Domani allarme : La lunga estate interrotta da una vera e propria tempesta che ha colpito prima l'isola di Maiorca in Spagna dove si contano dieci morti. Ma in queste ore colpita pesantemente la Sardegna. Danni ...

Forte Ondata di maltempo in Calabria : famiglia dispersa nel Lametino - ricerche in corso : Una violenta ondata di maltempo ha investito la Calabria dal tardo pomeriggio di ieri: nel Lametino sono in corso in queste ore le ricerche di una famiglia composta da una madre con i suoi due figli. La donna si trovava a bordo della sua auto nella zona di San Pietro Lametino (CZ), insieme ai due bambini quando è stata sorpresa dal Forte temporale. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e ...

Forte Ondata di maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : nuova violenta Ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - maltempo anche nelle altre Regioni [LIVE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte Ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Ondata di maltempo in Sardegna : pioggia intensa e fulmini - danni e allagamenti nel Cagliaritano : Un’Ondata di maltempo si è abbattuta sul Cagliaritano dalla serata di ieri, con pioggia intensa e fulmini: si registrano strade allagate, alberi crollati, danni provocati dalle saette. Un fulmine ha colpito la Basilica di Nostra Signora di Bonaria: danneggiato l’impianto di amplificazione, alcuni circuiti elettrici, e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi. Decine gli interventi durante la notte dei ...

Allerta meteo : molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria - Ondata di maltempo in arrivo al Sud : 1/4 ...

Bombe d'acqua - trombe d'aria e allagamenti : Ondata di maltempo da Nord a Sud : ondata di maltempo da Nord a sud: problemi nelle Marche per Bombe d'acqua che hanno colpito la costa, come anche in Friuli-Venezia Giulia il litorale ha subito allagamenti con interventi di Vigili del ...

Ondata di maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Ondata di maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...

Meteo : maltempo al Sud - nuova Ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...