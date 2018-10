Olimpiadi Giovanili – Tiro con l’arco | domani Fabrizzi in gara nel mixed team

LIVE Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa cerca l’impresa! Caccia all’oro nella Finale all-around : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa va a Caccia dell’impresa, l’azzurrina parte con i favori del pronostico e punta alla medaglia d’oro nel concorso generale dopo aver già vinto gli Europei juniores e i Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : assegnate le prime due medaglie di bronzo. Sorridono Brasile e Cina : assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi sono stati decisi i gradini più bassi del podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Domani si terranno le finali per l’oro di questi due tabelloni e le finaline per il bronzo di singolare femminile e doppio maschile. Nel singolare maschile il bronzo è andato al brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, testa di serie numero 7 del ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Speciale e Nicolò Renna oro e argento nella vela - Alice Rinaudo in testa nel pentathlon : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Fabrizzi solo 27° nel ranking round del ricurvo - affronterà Ovchynnikov al primo turno : Il programma del Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperto con le settantadue frecce di ranking round valide per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta sia individuali che a squadre. L’unico rappresentante della selezione italiana, Federico Fabrizzi, ha faticato molto ed ha terminato solo in 27ma posizione con un totale di 646. Una prestazione negativa che lo costringerà ad un ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Fabrizzi solo 27° nel ranking round del ricurvo - affronterà Ovchynnikov al primo turno : Il programma del Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperto con le settantadue frecce di ranking round valide per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta sia individuali che a squadre. L’unico rappresentante della selezione italiana, Federico Fabrizzi, ha faticato molto ed ha terminato solo in 27ma posizione con un totale di 646. Una prestazione negativa che lo costringerà ad un ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : FENOMENALE GIORGIA SPECIALE!! Oro nel windsurf femminile davanti a Pianazza e Reznikova! : Dopo la medaglia d’argento di Nicolò Renna, l’Italia della Vela può festeggiare anche il meraviglioso oro di GIORGIA Speciale nel Techno 293 Plus ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. L’azzurra ha sbaragliato la concorrenza sin dalla prima giornata ed ha continuato ad aumentare costantemente il proprio vantaggio in classifica sulle avversarie per poi chiudere i conti con l’ennesimo successo in ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Nicolò Renna d’argento nel T293 Plus!!! Oro all’inarrivabile greco Kalpogiannakis : La sesta giornata di gare di Vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperta con una splendida medaglia d’argento di Nicolò Renna nella specialità Techno 293 Plus! L’azzurro si è reso protagonista di una cavalcata fantastica ed ha meritatamente conquistato il podio olimpico giovanile di categoria, dovendo arrendersi solo alla classe del 16enne greco Alexandros Kalpogiannakis anche a causa di una gara finale al di ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 13 ottobre. Programma - orari e tv : sabato 13 ottobre è in Programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di sabato 13 ottobre alle Olimpiadi ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo è in testa dopo il ranking round di scherma : A volte la vita è strana: il pass per l’Italia nella gara femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili lo aveva conquistato Maria Beatrice Mercuri, in Argentina ci è andata Alice Rinaudo ed alla fine del ranking round di scherma l’azzurrina è in testa e culla sogni di medaglia al termine delle altre prove della finale di domani. L’azzurrina, che ha superato un field di 23 avversarie, è prima in solitaria con 250 ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Federico Burdisso in finale - Alice Rinaudo in testa nel pentathlon - Nicolò Renna argento nella vela : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini fuori ai quarti nella pistola mista da 10 metri : Assegnato l’ultimo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri mista niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nei quarti di finale assieme al lettone Rihards Zorge. Oro alla tedesca Vanessa Seeger ed al bulgaro Kiril Kirov. Ieri si erano disputati qualificazioni ed ottavi, mentre oggi sono andati in scena gli ultimi tre turni ad eliminazione diretta. Seeger e Kirov hanno ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1. Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2. ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso in finale sui 200 farfalla - eliminata Anna Pirovano : Ultimata mattina di qualificazioni per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Federico Pirovano supera lo scoglio delle batterie dei 200 metri farfalla e questa sera andrà a caccia della medaglia. L‘azzurro si presenterà col quarto tempo di accesso (1:59.78) ottenuto in una tiratissima serie vinta dal magiaro Kristof Milak (1:58.08) nei confronti di Kuanhung da Cina Taipei (1:58.71) ma il ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Federico Burdisso in finale - in serata Giorgia Villa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...