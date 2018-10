Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa in testa dopo il volteggio nell’all-round. Bronzo per Burdisso - Ficco in testa dopo lo strappo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l'Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Nacra 15 completano le qualificazioni - nessuna regata di kiteboarding : La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa va a caccia dell'impresa, l'azzurrina parte con i favori del pronostico e punta alla medaglia d'oro nel concorso generale dopo aver già vinto gli Europei juniores e i Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per ...

Olimpiadi Giovanili : ottavo oro Italia : ANSA, - ROMA, 12 OTT - La vela azzurra domina la scena ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Giorgia Speciale - nel 6/o giorno di gare - ha vinto l'ottavo oro della spedizione azzurra in ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa va a Caccia dell'impresa, l'azzurrina parte con i favori del pronostico e punta alla medaglia d'oro nel concorso generale dopo aver già vinto gli Europei juniores e i Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per ...

Olimpiadi Giovanili – Tiro con l’arco : domani Fabrizzi in gara nel mixed team : I risultati del Ranking Round: domani Federico Fabrizzi in gara nel mixed team L’azzurro Federico Fabrizzi conclude le prime settantadue frecce delle Olimpiadi Giovanili al 27° posto. Nel mixed team sarà in coppia con la tedesca Clea Reisenweber (6° posto nel ranking round). domani, sabato 13 ottobre il primo turno delle sfide del mixed team: Fabrizzi e Reisenweber affronteranno ai 16esimi il duo composto dalla neozelandese Jones e ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : assegnate le prime due medaglie di bronzo. Sorridono Brasile e Cina : assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi sono stati decisi i gradini più bassi del podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Domani si terranno le finali per l’oro di questi due tabelloni e le finaline per il bronzo di singolare femminile e doppio maschile. Nel singolare maschile il bronzo è andato al brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, testa di serie numero 7 del ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l'Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Fabrizzi solo 27° nel ranking round del ricurvo - affronterà Ovchynnikov al primo turno : Il programma del Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperto con le settantadue frecce di ranking round valide per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta sia individuali che a squadre. L’unico rappresentante della selezione italiana, Federico Fabrizzi, ha faticato molto ed ha terminato solo in 27ma posizione con un totale di 646. Una prestazione negativa che lo costringerà ad un ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : FENOMENALE GIORGIA SPECIALE!! Oro nel windsurf femminile davanti a Pianazza e Reznikova! : Dopo la medaglia d’argento di Nicolò Renna, l’Italia della Vela può festeggiare anche il meraviglioso oro di GIORGIA Speciale nel Techno 293 Plus ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. L’azzurra ha sbaragliato la concorrenza sin dalla prima giornata ed ha continuato ad aumentare costantemente il proprio vantaggio in classifica sulle avversarie per poi chiudere i conti con l’ennesimo successo in ...