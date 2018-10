Olimpiadi Giovanili 2018 | tutti gli italiani in gara sabato 13 ottobre Programma | orari

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo è in testa dopo il ranking round di scherma : A volte la vita è strana: il pass per l’Italia nella gara femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili lo aveva conquistato Maria Beatrice Mercuri, in Argentina ci è andata Alice Rinaudo ed alla fine del ranking round di scherma l’azzurrina è in testa e culla sogni di medaglia al termine delle altre prove della finale di domani. L’azzurrina, che ha superato un field di 23 avversarie, è prima in solitaria con 250 ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Federico Burdisso in finale - Alice Rinaudo in testa nel pentathlon - Nicolò Renna argento nella vela : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini fuori ai quarti nella pistola mista da 10 metri : Assegnato l’ultimo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri mista niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nei quarti di finale assieme al lettone Rihards Zorge. Oro alla tedesca Vanessa Seeger ed al bulgaro Kiril Kirov. Ieri si erano disputati qualificazioni ed ottavi, mentre oggi sono andati in scena gli ultimi tre turni ad eliminazione diretta. Seeger e Kirov hanno ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1. Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2. ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso in finale sui 200 farfalla - eliminata Anna Pirovano : Ultimata mattina di qualificazioni per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Federico Pirovano supera lo scoglio delle batterie dei 200 metri farfalla e questa sera andrà a caccia della medaglia. L‘azzurro si presenterà col quarto tempo di accesso (1:59.78) ottenuto in una tiratissima serie vinta dal magiaro Kristof Milak (1:58.08) nei confronti di Kuanhung da Cina Taipei (1:58.71) ma il ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa - Federico Burdisso - Giorgia Specoale : l’Italia sogna in grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel nuoto, si sogna in grande con Giorgia Villa impegnata nella Finale all-around di ginnastica con ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : la notte di Giorgia Villa - l’azzurra a caccia dell’oro all-around! Serve l’impresa da sogno : Questa può essere la grande notte di Giorgia Villa che alle ore 22.00 disputerà la Finale all-around alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) l’azzurrina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro, la Campionessa Italiana Assoluta ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e salire sul gradino più alto del podio nel concorso generale ma la gara si preannuncia estremamente combattuta e molto ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : quando gareggia Giorgia Villa? Oggi la Final all-around : programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 12 ottobre si disputa la Finale del concorso generale individuale femminile alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa andrà a caccia della medaglia d’oro nell’all-around dopo aver già trionfato agli Europei juniores: l’azzurrina ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per imporsi sul giro completo, la bergamasca ha chiuso la qualifica al secondo posto con appena un ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia conquista due vittorie nel Consolation Round : Prime due gare per la Nazionale italiana under18 di Beach handball maschile nella seconda fase del torneo maschile di Buenos Aires, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018, riservata alle formazioni escluse dal Main Round. Nel pomeriggio è arrivata una vittoria importante ai danni dell’Uruguay, per il punteggio di 2-1. Gli azzurrini di Vincenzo Malatino hanno disputato un primo set molto equilibrato, toccando il massimo svantaggio ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : si apre il main round - : Si è aperta anche la seconda fase nei tornei di Beach handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Le sei squadre rimaste sono state accorpate nel main round, che determineranno le quattro formazioni ammesse alle semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati della prima giornata. MASCHILE Prende il largo il Portogallo, che dopo aver sconfitto l’Italia nella fase a gironi supera 2-0 ...

Beach Volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi vincono ancora : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Le due giovani azzurrine impegnate nel torneo di Beach Volley dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires non si fermano. Oggi, infatti, nell'ultimo ...

Beach Volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi al terzo successo : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - La coppia azzurra Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi entra trionfalmente negli ottavi di finale del torneo di Beach Volley dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di ...