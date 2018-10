Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : fari puntati su Federico Burdisso nei 200 farfalla. Anna Pirovano ci prova nei 200 rana : Siamo ormai ai titoli di coda di questa settimana dedicata alle gare di Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella piscina di Buenos Aires (Argentina) ci si attendono gli ultimi fuochi d’artificio e l’Italia vorrà rispondere presente. Il Bel Paese, al momento, ha ottenuto un discreto numero di medaglie pari a: 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi. 8 podi in totale, ultimo dei quali del sorprendente Marco De Tullio negli 800 stile libero, che ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in finale nella gara a squadre! Domani giocherà per l’oro : Ora possiamo dirlo, è medaglia sicura nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in finale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Theta per 110-90 e Domani sfiderà il Team Omega, che oggi ha battuto all’ultimo punto per 110-109 il Team Zeta. L’azzurrino è stato ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti eliminati nel doppio misto : L’Italia del Tennis saluta Buenos Aires: nel torneo di doppio misto delle Olimpiadi Giovanili in corso in Argentina Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti sono stati eliminati al secondo turno. La coppia testa di serie numero 4 si è fatta rimontare e si è arresa al match tiebreak contro la lussemburghese Eleonora Molinaro e l’olandese Jesper De Jong, che si sono imposti con lo score di 4-6 6-2 [12-10]. Vinto il primo set per 6-4 in ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : la tunisina Belkhir e l’armeno Margaryan la spuntano all’ultimo tentativo nei -58 kg e -77 kg : Dopo una giornata di pausa è ricominciato il programma di gare del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. All’Europe Pavilion sono andati in scena le competizioni riservate ai -58 kg femminili e -77 kg maschili, mentre domani toccherà al gioiellino azzurro Cristiano Ficco andare a caccia del titolo olimpico giovanile nei -85 kg. Nella prima gara odierna la vittoria è andata alla tunisina Ghofrane ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio - che rimonta per il bronzo! Doppia delusione per Thomas Ceccon : Marco De Tulio concede il bis sul podio dopo l’argento dei 400 stile libero e regala una emozione forte ai tifosi azzurri con una rimonta da favola nei confronti del campione europeo, l’ungherese Kalmar che gli è valso il bronzo. Partito in sordina, il barese ha saputo dare il meglio di sè nel finale andandosi a prendere un bronzo che sembrava una sorta di miraggio fino a 200 metri dal traguardo quando De Tullio si trovava a circa 2 ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di giovedì 11 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (9 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, giovedì 11 ottobre. Tiro a segno, Carabina 10 m a squadre internazionali mista 1.Erdenechuluun (MGL) / Pekler (HUN) 2.Dereviagina (RUS) / Ramirez Ramos (MEX) 3.Kemppi (FIN) ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili – Benati e Finocchietti ok al primo round : L’Atletica debutta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina si mettono subito in luce gli italiani Benati e Finocchietti Debutto dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, con cinque azzurri subito impegnati. Nei 5000 di marcia Davide Finocchietti, campione europeo under 18 sulla doppia distanza, chiude sesto in gara-1 con il tempo di 20:51.96 migliorandosi di oltre mezzo minuto e diventa il quinto allievo ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale conserva la leadership nel T293+ - Nicolò Renna e Sofia Tomasoni consolidano la seconda piazza! : La quinta giornate di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento di otto regate complessive a causa della mancanza di vento che ha costretto gli organizzatori ad interrompere il programma nel pomeriggio argentino per poi rimandare definitivamente le prove previste. Gli azzurri in lotta per le medaglie si sono ben disimpegnati ed hanno conservato il medesimo piazzamento di ieri in classifica generale. ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della quinta giornata. Nel maschile USA battuti dall’Estonia : Sebbene sia vero che il Basket 3×3 sia aperto a qualsiasi risultato, tanto a livello professionistico quanto a livello di Under 18, dopo le due vittorie di ieri dell’Italia, a Buenos Aires s’è visto dell’insospettabile: l’Estonia che supera gli Stati Uniti. Sebbene la selezione americana non sia esattamente formata dai giocatori di maggior lignaggio tra coloro i quali sono ancora nel giro delle high school, fa ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Tris servito per Scampoli/Bertozzi che volano agli ottavi! : Terzo successo consecutivo per la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Michela Scampoli ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. Le azzurre hanno sconfitto 2-0 la coppia di Portorico Navas/Gonzalez, conquistando così il primo posto nel girone che significa passaggio immediato agli ottavi di finale: un risultato che permetterà alla coppia italiana di evitare al secondo turno della fase ad eliminazione diretta tutte le rivali più ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Olimpiadi Giovanili - argento per Alessia Nobilio nel golf individuale : Alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires un altro ottimo risultato per gli atleti azzurri arriva dal golf. Aessia Nobilio ha conquistato la medaglia d'argento al playoff di spareggio nell'individuale ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : strepitosa Alessia Nobilio! L’azzurra conquista l’argento al playoff di spareggio : Prestazione eccezionale di Alessia Nobilio, che conquista la medaglia d’argento nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La 17enne azzurra riesce a salire sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all’ultima buca, grazie alla vittoria nel playoff di spareggio. Una prova davvero di grande carattere per la nostra portacolori, che dopo aver iniziato male questa ultima giornata, ha saputo reagire ...