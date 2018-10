Ok delle Camere al Def. Pensioni - l’allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto (ci sono 3 assenze nel M5S). E perde una quindicina di voti anche a Montecitorio, dove i sì sono 331, sopra il quorum ma inferiori ai 346 di cui Lega e M...

Il DEF passa l'esame delle Camere : Il Senato e la Camera approvano a maggioranza la risoluzione inerente il documento di economia e finanza portato avanti da Movimento Cinque Stelle e Lega, che tra le tante cose prevede la quota 100, l'abolizione della Legge Fornero e la flat tax per la parte leghista e la concessione del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia invece del Movimento Cinque Stelle. Il Senato ha approvato con 161 voti favorevoli e 109 contrari. Per quanto ...

Il Def alle Camere - 16 mld di euro per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : Impegni complessivi per 21miliardi e 500 milioni euro . 'Una manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

Le ultime voci scommettono sulle specifiche delle tre fotocamere per i Galaxy S10 : A lungo si è creduto che il Galaxy S del decennale potesse essere il primo Samsung a vantare tre fotocamere sul posteriore L'articolo Le ultime voci scommettono sulle specifiche delle tre fotocamere per i Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Termina oggi la sessione autunnale delle Camere federali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sanità : emergenza sott’acqua - la mappa delle Camere iperbariche : Sono 65 le camere iperbariche attive in Italia, molte concentrate al Sud: Campania e Sicilia spiccano con, rispettivamente, 15 e 13 centri (di cui 2 a Ustica e Lampedusa aperti solo da maggio a ottobre). Ma non tutte sono attrezzate per gestire le emergenze. La mappa salvavita per i subacquei è realizzata dalla Simsi (Società italiana di medicina subacquea e iperbarica) e aggiornata a maggio 2018. Dalla ‘cartina’ pubblicata dalla ...