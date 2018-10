Ok della Libia al rientro in Italia dei due pescherecci sequestrati | la conferma arriva

Migranti - la soluzione alla crisi passa per la stabilizzazione della Libia : di Eugenio D’Auria* Fra i tanti cimeli kitsch lasciati in eredità da Gheddafi uno dei più emblematici era rappresentato da una carta geografica del continente africano che alla sommità, in corrispondenza della fascia degli Stati nord africani, si trasformava nel volto del Rais libico, all’epoca del suo sogno panafricano che lo portò ad accogliere i “fratelli africani” senza alcuna formalità. Le conseguenze di quella dissennata visione le hanno ...

La riuscita della Conferenza sulla Libia nelle mani di Putin : Vladimir Putin. Il buon esito della Conferenza sulla Libia che per l'Italia sta diventando sempre più di valenza strategica, anche in ambito europeo, passa da Mosca, dove il prossimo 8 ottobre si recherà in missione il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per incontrare il suo omologo russo Serghei Lavrov.L'annuncio della missione, arriva il giorno dopo la notizia di un accordo siglato da Russia e Libia per l'attuazione di ...

Libia : l'allarme della Croce Rossa - situazione 'disperata' : ANSAmed, - IL CAIRO, 21 SET - Un "disperato" quadro della situazione in Libia, con centinaia di migliaia di sfollati e distruzioni, viene fornito dalla Croce Rossa internazionale , Cicr, che ...

Migranti - Aquarius cerca porto di sbarco per 11 soccorsi a largo della Libia : L'equipaggio della nave dell'Ong Sos Mediterranee ha rifiutato di consegnare i Migranti alla guardia costiera di Tripoli, perché considera la Libia una destinazione non sicura. Salvini: 'Non avrà ...

Nave Aquarius salva 11 migranti al largo della Libia : "Abbiamo informato le autorità italiane" : Nave Aquarius ha completato il salvataggio di una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Ne dà notizia via Twitter Sos Mediterranee Italia, spiegando che “la barca, sovraffollata, cominciava a prendere acqua. Nessuno aveva giubbotti di salvataggio. Le 11 persone a bordo sono ora al sicuro”. Prima del salvataggio, Aquarius “ha informato le autorità marittime ...

Libia - Harchaoui : “Le città della costa a ovest di Tripoli in mano a milizie salafite contrarie a Sarraj e vicine ad Haftar” : Se perde Fayez Al Sarraj, perderà l’Italia. Il premier di Tripoli è stato incensato e tenuto in palmo di mano da Roma, nonostante non fosse in grado di pacificare il Paese. L’Italia ha puntato su di lui almeno fino alla data prevista per le (improbabili) elezioni, a dicembre 2018. Ora però il governo parla anche con Tobruk: il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è volato a Bengasi per incontrare il generale Khalifa Haftar, l’uomo ...

Qual è i reale peso della Libia dal punto di vista energetico nell'area del Mediterraneo : ...3 milioni di barili, le riserve di petrolio accertate sono pari a 48,4 miliardi di barili, le maggiori dell'Africa, al secondo posto c'è la Nigeria con 37,4 miliardi,, le none al mondo dopo Venezuela,...

100 migranti morti al largo della Libia; Tria pronto a tagliare Irpef; Insegnanti a Montecitorio : E' il messaggio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, manda alla maggioranza per arginare le tensioni sulla manovra. Il titolare di via XX settembre chiede tempo sulla flat tax. Sarà ...

Medici senza frontiere : ”Cento migranti annegati al largo della Libia - anche 20 bambini” : Oltre 100 migranti sarebbero morti all’inizio di settembre al largo della Libia nel naufragio dei gommoni sui quali viaggiavano. Lo riferisce l’organizzazione Medici senza frontiere. A confermarlo ci sono le testimonianze dei sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, raccolto dal team di Msf che opera in Libia, i due gommoni portavano ciascuno almeno 160 persone da Sudan, Mali, Nigeria, Camerun, Ghana, Algeria, Egitto ...

