Oggi all' IF2018 | datacrazia | libri e radiohead

Zenga nuovo allenatore del Venezia : lo annuncia su Instagram - ma poi cancella la story. Oggi primo allenamento : Walter Zenga nuovo allenatore del Venezia . L'ex Crotone ha annunciato con una Instagram story il suo arrivo sulla panchina del club veneto, anche se subito dopo il post è stato cancellato. La ...

COggiola ricorda Federico a quattro anni dalla tragedia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola ricorda Federico a ...

Grande Fratello Vip 2018 : piOggia di critiche per Cattaneo e Giorgi. All’attrice : «Smettila di lamentarti. Sei una finta buona» : Eleonora Giorgi Notte “movimentata” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. Gli autori del reality hanno deciso di scaldare gli animi dei concorrenti chiamandoli anonimamente a descrivere i difetti dei propri colleghi. In un secondo momento le vittime degli attacchi hanno letto davanti a tutti tali critiche, senza sapere chi avesse scritto cosa. A finire nel mirino sono stati soprattutto Ivan Cattaneo ed Eleonora ...

Spettacolo del FOggia in Serie B : con Grassadonia allo Zaccheria è ancora “Zemanlandia” : Il Foggia paga la penalizzazione di 8 punti per illecito amministrativo altrimenti invece di 4, avrebbe 12 punti e sarebbe proiettato nei piani alti della classifica di Serie B. La squadra di Grassadonia assomiglia per modo di giocare al Foggia di Zeman: proiezione offensiva imponente, difesa che lascia a desiderare, gioco Spettacolo. I pugliesi, possiamo notare dalle statistiche sono il miglior attacco del campionato con 14 goal fatti e ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile alla Final Six - Oggi i sorteggi : tutti i dettagli sui gironi : oggi i sorteggi dei gironi della Final Six: azzurre al primo posto nella Pool F, unica squadra imbattuta L’Italia femminile ha mandato al tappeto anche gli USA: splendida vittoria per le ragazze di Mazzanti per 3-1 sulle campionesse in carica, oggi, ai Mondiali di Volley 2018 in corso in Giappone. Le azzurre hanno così chiuso la primo posto la Pool F (9 vittorie e 27 punti), unica formazione imbattuta nelle prime due fasi del torneo. ...

Spread oltre i 305 punti - Oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : picco di oltre 350 mm di piOggia nella zona di Santa Lucia di Capoterra : In Sardegna, interessata da forti precipitazioni in queste ore, il picco massimo di pioggia è stato registrato nella zona di Santa Lucia di Capoterra (Cagliari): 353 millimetri di pioggia, nell’arco temporale tra le 20 del 9 ottobre e le 20 di ieri. Secondo il bollettino meteorologico della Protezione civile tra le situazioni critiche vi è anche quella di Tertenia (anche 294 mm) e di San Priamo con 256,1 mm. L'articolo Maltempo, alluvione ...

Ispettore Callaghan : il caso Scorpio è tuo/ Su Iris il film con Clint Eastwood (Oggi - 11 ottobre 2018) : Ispettore Callaghan il caso Scorpio è tuo, il film in onda su Iris oggi, giovedì 11 ottobre 2018. Nel cast: Clint Eastwood, Harry Guardino, Andrew Robinson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:24:00 GMT)

FOggia - migrante arrestato a Borgo Mezzanone : in un video Omar Jallow ammanettato alla ruota della volante : Tra le immagini relative alla presunta aggressione a danno dei poliziotti, denunciata alcuni giorni fa dal Sap, alcune mostrano il 26enne gambiano Omar Jallow ammanettato alla ruota dell’auto della polizia. È accovacciato, sporco di fango e con una ferita al braccio. Intorno a lui ci sono gli altri abitanti della baraccopoli di Borgo Mezzanone (in provincia di Foggia) che protestano contro la polizia e cercano di aiutare il ragazzo. Il ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : Oggi stop alle ricerche - restano 5mila dispersi : A seguito del Terremoto e tsunami del 20 settembre, le autorità Indonesiane hanno reso noto che “l’operazione di ricerca e soccorso delle vittime si concluderà oggi“: secondo le stime ufficiali sono stati recuperati 2.045 corpi, ma vi sarebbero ancora 5mila dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati sotto le macerie di interi villaggi distrutti. Il governo Indonesiano aveva dichiarato in precedenza che non si sarebbero ...

Meteo Oggi : maltempo - allerta meteo in diverse regioni : meteo oggi -Intensa fase di maltempo sui settori occidentali della penisola. È allerta meteo. meteo oggi - L'intensa perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo occidentale, è...