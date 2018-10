Nuoto | Olimpiadi Giovanili 2018 | Federico Burdisso si tinge di bronzo nei 200 farfalla a

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso in finale sui 200 farfalla - eliminata Anna Pirovano : Ultimata mattina di qualificazioni per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Federico Pirovano supera lo scoglio delle batterie dei 200 metri farfalla e questa sera andrà a caccia della medaglia. L‘azzurro si presenterà col quarto tempo di accesso (1:59.78) ottenuto in una tiratissima serie vinta dal magiaro Kristof Milak (1:58.08) nei confronti di Kuanhung da Cina Taipei (1:58.71) ma il ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : fari puntati su Federico Burdisso nei 200 farfalla. Anna Pirovano ci prova nei 200 rana : Siamo ormai ai titoli di coda di questa settimana dedicata alle gare di Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella piscina di Buenos Aires (Argentina) ci si attendono gli ultimi fuochi d’artificio e l’Italia vorrà rispondere presente. Il Bel Paese, al momento, ha ottenuto un discreto numero di medaglie pari a: 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi. 8 podi in totale, ultimo dei quali del sorprendente Marco De Tullio negli 800 stile libero, che ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio - che rimonta per il bronzo! Doppia delusione per Thomas Ceccon : Marco De Tulio concede il bis sul podio dopo l’argento dei 400 stile libero e regala una emozione forte ai tifosi azzurri con una rimonta da favola nei confronti del campione europeo, l’ungherese Kalmar che gli è valso il bronzo. Partito in sordina, il barese ha saputo dare il meglio di sè nel finale andandosi a prendere un bronzo che sembrava una sorta di miraggio fino a 200 metri dal traguardo quando De Tullio si trovava a circa 2 ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon eliminato nelle batterie dei 100 stile libero : Dopo la doppietta di ieri (oro nei 50 stile e argento nei 50 dorso) Thomas Ceccon non riesce a ripetersi nelle batterie del mattino alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero, stabilendo solamente il diciottesimo tempo (51”42). Il miglior crono è stato quello del coreano Lee Yooyeon con 50”11 davanti al polacco Jakub Kraska (50”17) e ...

Olimpiadi giovanili 2018 - Nuoto : Thomas Ceccon colleziona medaglie : Ha un solo rammarico, ha appena dovuto rinunciare ai suoi capelli molto lunghi, vezzo da agazzo rock che vuole spaccare il mondo. Li ha dovuti tagliare, complice il test per l'ingresso nel gruppo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon pronto a deliziare nei 50 farfalla e nei 100 sl : Penultima giornata di gare a Buenos Aires (Argentina) per il Nuoto in piscina in questi Giochi Olimpici Giovanili 2018. La vasca sudamericana è pronta a regalare al Bel Paese altre emozioni che possono coincidere con medaglie. Il protagonista è sempre lui: Thomas Ceccon. Il vicentino, oro ieri nei 50 stile libero e argento nei 50 dorso (oltre al secondo e terzo posto dei 200 misti e dei 100 dorso) non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per lui le ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon cala la doppietta - oro e bronzo. Pirovano crolla nel finale : Thomas Ceccon è il grande protagonista dell’Italia del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro ampia il suo bottino di medaglie, conquistando la medaglia d’oro nei 50 stile libero e l’argento nei 50 dorso. Una fantastica doppietta per un ragazzo dal futuro scintillante e che si candida ad essere una stella azzurra nei prossimi anni. La vittoria nei 50 stile libero è stata eccezionale. Dopo il ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon campione olimpico dei 50 stile libero! : Il programma serale del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires si apre nel migliore dei modi possibili per l’Italia. Thomas Ceccon è il nuovo campione olimpico dei 50 stile libero, dopo aver chiuso al primo posto la finale della gara più veloce in piscina. Una medaglia d’oro straordinaria per il nuotatore azzurro ed è anche il terzo oro della manifestazione per l’Italia. Dopo il tuffon Ceccon ha cominciato ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel Nuoto. Alessia Nobilio in ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , mercoledì 10 ottobre, : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso in semifinale nei 50 farfalla : Si è chiusa la prima parte della terza giornata delle gare di Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Questa mattina scendevano in acqua solamente due azzurri ed entrambi nella stessa gara, i 50 farfalla maschili. Sia Thomas Ceccon sia Federico Burdisso si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente per il quinto (24”20) e nono tempo (24”39). Il miglior crono è stato quello del russo Andrei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel Nuoto - Assunta Cennamo ci prova nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 - Marco De Tullio : “L’argento è stato un’emozione incredibile - sogno di andare a Tokyo 2020” : Marco De Tullio è una delle grandi rivelazioni nel Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 18enne barese ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’48?55, decima prestazione italiana di sempre. Un grande talento che si è raccontato alla Repubblica di Bari, partendo dalla gara olimpica: “Ho provato un’emozione incredibile, ma potevo vincere. Sono arrivato a mezzo secondo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon a caccia del doppio podio - Anna Pirovano sogna nei 100 rana : Quarta giornata di gare nella piscina di Buenos Aires. Le Olimpiadi Giovanili 2018 sono entrate nella seconda parte del loro percorso e l’Italia ha ancora delle cartucce da sparare per rendere ulteriormente fruttuosa questa spedizione. Spetterà ai soliti noti far vedere qualcosa di speciale nelle acque argentine, palcoscenico ideale per rilanciare in vista di quel che sarà nel mondo dei grandi. E allora Thomas Ceccon, le sue chance da ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso e la 4×100 sl uomini di bronzo a Buenos Aires : E’ andata in archivio la terza giornata di gare nella piscina di Buenos Aires (Argentina), valevole per i Giochi Olimpici Giovanili 2018. L’Italia del Nuoto si è fatta valere anche oggi con risultati rilevanti, a testimonianza dell’ottimo rendimento della nostra compagine. Partiamo dai 100 farfalla uomini dove il nostro Federico Burdisso ha ottenuto un prestigioso bronzo con il crono di 52″42. Una gara coraggiosa quella ...