Non vi piace ' Poldark' ? Stasera potete vedere | la piacevole consuetudine di Rai1 | ' Tale e

Tevez : "Non mi piace il calcio. Real-Barça in tv? Preferisco il golf" : Tevez, poi, dice di non essere interessato alla politica quanto piuttosto a darsi da fare perché la situazione nel suo Paese migliori: "Possiamo passare un'intera giornata a parlare di politica e non ...

Carlitos Tevez sorprende tutti : “Non mi piace il calcio - meglio il golf” : Carlitos Tevez, ex attaccante della Juventus scudettata, ha parlato della sua vita una volta tolti gli scarpini da calcio Carlitos Tevez ha parlato al quotidiano di Buenos Aires, El Clarìn, rivelando alcuni dettagli alquanto sorprendenti della sua vita extra calcistica. “Se guardo il calcio? Macché, mai. Non mi piace il calcio. Se in tv c’è Barcellona-Real Madrid e su un altro canale trasmettono un torneo di golf, guardo il ...

Famiglia - perché al M5s Non piace il disegno di legge "leghista" sull'affido condiviso : Il ddl Pillon (Lega) prevede "tempi paritetici di frequentazione" del bimbo tra padre e madre. In pratica un figlio dovrebbe...

Ad Alessandro Di Battista Non piace come lavora Bankitalia e vorrebbe cambiarla : 'Ero preoccupatissimo, non ci dormivo la notte, mi chiedevo: 'Possibile che Bankitalia non sia ancora intervenuta pubblicamente per criticare il Def, quindi il reddito di cittadinanza, quindi la ...

Spal - ag. Lazzari : “Piace al ds del Napoli e Non solo” : Intervistato sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”, Augusto Carpeggiani, agente di Manuel Lazzari, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo assistito dopo l’ottima prestazione del terzino della Spal nella partita di campionato contro l’Inter. Spal, ag. Lazzari: “Ha ancora ampi margini di miglioramento” Queste le parole del procuratore: “Percorso netto di Manuel, vedremo come continuerà. ...

Streghe - a Shannen Doherty Non piace il reboot : ‘Orribile e anche un po’ offensivo’ : Nel 2018, tra le tante ricorrenze, si celebrano i vent’anni dalla prima messa in onda di Streghe, che in originale si chiama Charmed, di cui è stato recentemente prodotto un reboot. Shannen Doherty, che nella versione originale interpretava Prue e che tanti ricordano anche come la Brenda di Beverly Hills 90210, ha sempre dichiarato di aver adorato lavorare in quella serie (“Sono stata incredibilmente fortunata e i fan sono sempre ...

Fariba Tehrani - madre di Giulia Salemi/ "Francesco Monte mi piace - ma fra loro Non succederà nulla" : Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha parlato del rapporto che lega sua figlia e Francesco Monte. Dal suo punto di vista, i due potrebbero formare una bella coppia, ma purtroppo...(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Manfred Weber - leader dei popolari Ue : 'La linea dura italiana mi piace ma Non diamo la colpa a Bruxelles' : Posto che 'tutti i governi devono rispettare i principi fondamentali della Ue' e 'lavorare cercando un accordo con gli altri', sul tema immigrazione , sostiene il leader dei popolari Ue Manfred Weber ,...

Gf Vip 2018 - Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che Non piace : Bugie di Francesco Monte su Giulia Salemi? Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte sta prendendo in giro Giulia Salemi? Al Gf Vip 2018 vengono dette delle frasi che, al di fuori della Casa, scatenano il putiferio! Come l’ultima dell’ex tronista su Giulia. Le fan dell’influencer non hanno apprezzato quello che […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che non ...

Alice - morta a 16 anni per l’eroina gialla/ Il padre “Stava sbocciando - Non mi piaceva il suo fidanzato” : Alice, morta a 16 anni per l’eroina gialla. Il padre “Stava sbocciando, non mi piaceva il suo fidanzato”. Parla Mario Bros, il genitore della giovane deceduta a Udine mercoledì(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:42:00 GMT)

La risposta dell’economista vicino al M5s Non gli piace - così Monti prende il telefono e chiama in diretta per correggerlo : Piccolo fuoriprogramma a L’Aria che tira, su La7, dopo che l’economista Antonio Maria Rinaldi ha parlato del livello attuale dello spread e delle politiche messe in campo dal governo italiano dopo la crisi economica e quella monetaria. Mario Monti, infatti, ha telefonato in diretta per correggere Rinaldi e difendere l’operato del suo esecutivo, che avrebbe permesso alla Bce di introdurre il Quantitative easing a favore, anche, ...

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - Non si arretra. Ci aspettavamo che Non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...