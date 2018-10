Non sono omofobo | contro di me macchina del fango | l' assurda replica di

Schulz contro Salvini : “Distruttore della democrazia. Non risolve i problemi perché sono il suo carburante” : “Le Pen, Salvini, Orban e Gauland distruttori della nostra democrazia”. A Reggio Calabria, l’ex presidente federale del Partito Socialdemocratico tedesco Martin Schulz attacca il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini durante un’incontro internazionale organizzato dalla Dvr sul tema del turismo. Parlando dei nazionalisti, Schulz, oggi parlamentare tedesco del SPD, ha spiegato che Salvini ha “trovato un capro espiatorio per tutto ...

Temptation Island Vip - Nicoletta Larini : "Non sono come Alessandra Sgolastra che vive sempre alla ricerca della sicurezza" : La fidanzata di Bettarini parla del suo percorso nel reality e lancia una frecciata alla sua compagna di viaggio.

Tranquilli - i pesci nel Mar Morto Non sono un cattivo presagio : ... che si è detto sorpreso di trovare forme di vita tanto evolute che sguazzano nella più profonda depressione della terra e l'ha interpretato come segno della fine del mondo. Ha infatti citato il ...

Caso Cucchi - Carabiniere accusatore : 'Sono rinato. Non importa se condannato o destituito dall'Arma' : Lo ha reso noto, tramite il suo legale, Francesco Tedesco accusato di omicidio preterintenzionale, che parlerà in udienza entro gennaio e dovrà ribadire le accuse contro Raffaele D'Alessandro e ...

Asia Argento su Anthony Bourdain : “Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ci sono giorni che Non riesco ad alzarmi - altri in cui cerco di Non tornare a casa” : “E’ stata una decisione amichevole, ma io non volevo andare via. Non volevo nuocere al programma. Se questa cosa avesse spostato l’attenzione verso quei ragazzi allora sì, ma non era così. Il pubblico, la giuria e i ragazzi mi volevano, io ci speravo“, Asia Argento racconta con amarezza a Verissimo l’ormai definitivo addio al talent show di Sky. L’attrice, dopo essere stata ospite a Non è l’Arena di Massimo ...

Il problema Non sono i BTP ma il CO2 : L'8 ottobre l'IPCC ha pubblicato il suo ultimo rapporto speciale - "senza cambiamenti drastici" si legge nella presentazione, "il mondo non ha la speranza di evitare cambiamenti climatici incontrollabili".L'IPCC è l'organismo globale per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici. Quando nel dicembre 2015 gli stati membri delle Nazioni unite hanno adottato l'accordo di Parigi, gli stati hanno invitato l'IPCC a ...

Il carabiniere che ha accusato i colleghi di aver pestato Stefano Cucchi : "Sono rinato - Non mi interessa se sarò destituito dall'Arma" : "Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito dall'Arma". Sono le parole che Francesco Tedesco ha affidato ieri al suo avvocato, Eugenio Pini, dopo la notizia delle sue accuse a due carabinieri per il pestaggio di Stefano Cucchi. "Ho fatto il mio dovere; quello che volevo fare fin dall'inizio e che mi è stato impedito", ha aggiunto Tedesco al suo avvocato. Tedesco è imputato, assieme ai carabinieri ...

Casellati : "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile"/ "Manovra - parole possono condizionare mercati" : Casellati: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la presidente del Senato sulla manovra: "parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Dakota Johnson smentisce i rumor : 'Non sono incinta' : Chris Martin e Dakota Johnson aspettano un bambino: è un maschietto Chris Martin e Dakota Johnson aspettano un bambino, ed è un maschietto. TMZ ha toppato. Sembra incredibile, vista la quantità infinita di scoop pubblicati, eppure la gravidanza annunciata giorni fa dal celebre sito di gossip era una fake news.prosegui la letturaDakota Johnson smentisce i rumor: 'non sono incinta' ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi litiga con Francesco Monte : "Non sono un chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

Omicidio Tanina Momilia – il trainer confessa - “Non sono un mostro” : Omicidio Tanina Momilia – Continua a difendersi il personal trainer Andrea De Filippis, il 56enne personale trainer e ispettore di Polizia indagato per la morte della donna e ora reo confesso. Ancora in stato di libertà, ha subito ancora delle perquisizioni nelle ultime ore. Si continua ad indagare sull’Omicidio di Maria Tanina Momilia, in seguito al ritrovamento del corpo presso Isola Sacra ed alle ultime notizie sulla confessione ...

Alessio Cremonini : “Stefano Non era caduto dalle scale - lo sapevamo. Ma nove anni sono troppi” : Una notizia come quella di questa mattina – l'accusa fatta dal carabiniere Francesco Tedesco ai due colleghi di aver pestato Stefano Cucchi – ha turbato in maniera positiva Alessio Cremonini, il regista di "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita del geometra romano morto nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, dopo essere stato prima accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi picchiato da ...

Fed - Trump : Non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - 'Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso'. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Signornò - ministro Costa. Sul Santuario dei Cetacei le sue parole Non sono accettabili : di Alessandro Giannì Leggo che davanti all’ennesimo disastro marittimo nel Santuario dei Cetacei, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, non è (per ora) riuscito a far di meglio che far pervenire ai comandanti delle imbarcazioni coinvolte nell’incidente un “formale provvedimento che imponga loro di adottare sin d’ora ogni misura ritenuta utile per limitare al massimo i danni alle risorse naturali italiane”. Premesso che in un Santuario ...