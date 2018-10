Non si sa chi suoni e non si sa dove suoni ed è già sold out

Rianimazione : insegnarla anche a chi Non è medico significa salvare il doppio delle persone : Saper usare il defibrillatore è il primo passo che ognuno di noi può compiere per intervenire in maniera risolutiva, se nelle vicinanze una persona dovesse subire un arresto cardiaco . L'improvviso ...

Auto ibride - la gara : vince chi consuma meno - Non chi va più piano : La passione ibrida infiamma i piloti, ma anche, e soprattutto, i consumatori. Si perché la 9° edizione della GAI, Gruppo Acquisto Ibrido, Economy run è si una competizione tra maestri della guida , ...

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi Non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...

Google Plus chiude : 500.000 account esposti - Google Non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I Ridanciani/ Pechino Express 2018 : lite furiosa - "stai zitta Non me lo dici!" : Paola Caruso e Tommaso Zorzi, I Ridanciani: nella nuova puntata di Pechino Express 2018 non sono mancate liti e incomprensioni, ma alla fine i due concorrenti sono riusciti a...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:03:00 GMT)

Caso Cucchi - Giovanardi Non vuole chiedere scusa alla famiglia Cucchi : “Morto a causa della droga” : Caso Cucchi al centro dell’attenzione, “Di cosa dovrei chiedere scusa? Stefano Cucchi è morto a causa della droga” Caso Cucchi ecco l’ex senatore Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa alla famiglia Cucchi per aver sostenuto per anni che Stefano, morto nel 2009 dopo essere stato arrestato da alcuni carabinieri a Roma, fosse deceduto non per le percosse ma perché drogato. Nonostante le clamorose rivelazioni del ...

Conte : 'Per gli Usa Non siamo a rischio - economia Italia è solida' : Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana".

Al via “Io Non rischio – Buone pratiche di protezione civile” : Al via “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” – E’ stata presentata questa mattina presso il Dipartimento della protezione Civile la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti. Anche per quest’anno, la manifestazione tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari, che nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata ...

RAFFAELE ESPOSITO - CHI È IL CUOCO OMICIDA DI MODENA/ Interrogatorio di garanzia : Non risponde : RAFFAELE ESPOSITO, chi è il CUOCO OMICIDA di MODENA: “Criminale seriale che odia le donne”. Il 34enne è accusato di omicidio, violenza sessuale e tentato sequestro. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Inps e premi per chi taglia le invalidità? “Polemica sul nulla”. Boeri minimizza Nonostante l’intervento di ministro e medici : Il presidente Inps Tito Boeri alla Camera dei Deputati parla di pensioni d’oro ed equità del sistema previdenziale, ma tira dritto sulla delibera con la quale a marzo ha introdotto un premio per i medici che tagliano le prestazioni di malattia e invalidità, come rivelato dal fattoquotidiano.it. Mentre il ministro della Salute in persona, l’Ordine dei medici, la stessa Associazione dei medici dell’Inps e tutte quelle che tutelano gli invalidi ...

Ex Pescheria del Foro AnNonario di Senigallia 'chiusa' da vetrate : ...di Senigallia negli ultimi mesi al centro dell'attenzione non solo per il tradizionale mercato funzione storica della struttura sin dalla sua realizzazione e come affascinante sede di spettacoli e ...

Lucia Uva - sorella di Giuseppe : "Il muro caduto su Stefano mi dà giustizia anche per Giuseppe. Ma so che chi l'ha ucciso Non confesserà" : "Sì, ho saputo, ho subito mandato un messaggio ad Ilaria per dirle che i muri stanno cadendo". Si sente il telegiornale in sottofondo quando Lucia Uva risponde al telefono. Il colpo di scena nel processo sulla morte di Stefano Cucchi apre tutti i giornali online e i tg: uno dei carabinieri imputati ha accusato due colleghi della stazione Appia di aver picchiato violentemente il trentunenne romano. Lucia Uva conosce bene la storia, ...

"Pattuglioni sui treni per cacciare a calci in culo chi Non paga" : Salvini: 'Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque'

Truffa smartphone : elenco dei numeri cui Non rispondere a chiamate ed SMS : Basta una chiamata o un SMS per trafugare i contatti presenti sullo smartphone ed eventuali altri dati sensibili come l’accesso all’Home banking. È la Truffa che colpisce gli smartphone segnalata dallo Sportello dei diritti tramite il presidente Giovanni D’Agata che pubblica i numeri a cui non rispondere sia a chiamate che SMS. I Truffatori trovano … Continua a leggere →