Non assomiglia alla foto del passaporto | il Ken umano racconta il suo arresto a Berlino

Arrestato a Berlino il 'Ken Umano' : "L'aspetto Non assomiglia alla foto sulla carta d'identità" : Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il "Ken Umano", è stato Arrestato a Berlino. Noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive, il 35enne è divenuto famoso per essersi completamente trasformato mediante ripetuti interventi di chirurgia estetica, che ora si sono rivelati per lui "fatali". La polizia tedesca, infatti, ha proceduto all'arresto poiché le sue foto sui documenti ...