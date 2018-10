No Tav | 16 condanne a 3 assoluzioni per gli scontri  del 2015

agi

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sedicie 3hanno chiuso a Torino il processo ad attivisti No Tav per glicon le forze dell'ordine del 28 giugno, scoppiati durante una manifestazione in valle di Susa. In totale il tribunale ha inflitto 30 anni di reclusione, a fronte dei 70 richiesti dal pubblico ministero Antonio Rinaudo. La condanna più alta e 3 anni, 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione e storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno, 8 mesi e 10 giorni. Un'altra esponente del movimento, Marisa Meyer, è stata assolta. Gli avvocati difensori hanno annunciato ricorso contro pene che a loro avviso "rispetto all'entita' dei fatti rimangono alte".