Nintendo Switch | The Swindle | Child of Light ed altri 19 titoli disponibili sul Nintendo

DISGAEA 1 COMPLETE disponibile su Nintendo Switch e PS4 : NIS America è felice di annunciare che DISGAEA 1 COMPLETE è ora disponibile in Europa per Nintendo Switch e PS4, mentre arriverà in Oceania il 19 ottobre. DISGAEA 1 COMPLETE arriva su PS4 e Switch Per festeggiare il 15° anniversario del franchise di DISGAEA, DISGAEA 1 COMPLETE riporterà la saga originale, DISGAEA: Hour of Darkness, sulle console moderne con grafiche aggiornate e il classico gameplay che i fan ...

Ecco cosa verrebbe fuori se Nintendo Switch e Dreamcast si fondessero : C'era un tempo in cui i giocatori si sarebbe indignati davanti ad una collaborazione tra Nintendo e SEGA, in vista del lancio di contenuti sullo stesso sistema. Ebbene come riporta Nintendolife in questi giorni possiamo trovare in rete il concept design di quella che potremmo chiamare una fusione tra Nintendo Switch e Dreamcast, un design ispirato a come potrebbe essere una sorta di Dreamcast 2.Il lavoro è stato effettuato dalla Extreme ...

Child of Light arriva oggi su Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Child of Light è ora disponibile per Nintendo Switch con la versione Child of Light Ultimate Edition. Child of Light disponibile da oggi su Switch Ispirato alle fiabe dell’infanzia, Child of Light è ambientato nel magico mondo di Lemuria, un regno disegnato a mano e portato in vita con un caratteristico stile grafico che riprende gli acquerelli. I giocatori intraprenderanno l’intrepido viaggio di ...

Super Mario Party e Nintendo Switch dominano le classifiche di vendita in Giappone : Puntuali come sempre ecco le classifiche di vendite (Hardware e Software) Giapponesi stilate da Media Create, in testa torna Nintendo con il suo Super Mario Party (con più di 143,000 unità vendute) e la sua console ibrida Nintendo Switch con le sue 40,000 unità. Buoni risultati anche per altri titoli Nintendo del calibro di Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, e Super Mario Odyssey.Come riporta Gamingbolt, di ...

"Nintendo Switch è la piattaforma su cui è più facile lavorare" : In una recente intervista Luc Bernard, Chief Creative Officer dello studio di sviluppo Arcade Distillery, ha fatto alcune interessanti dichiarazioni riguardo quella che sembrerebbe essere la console preferita dagli sviluppatori indipendenti, riporta Twinfinite.Bernard ha infatti asserito come Nintendo Switch sia la piattaforma con cui sia più semplice lavorare: "Ogni piattaforma ha il proprio insieme di regole e di processi per l'invio [di un ...

Amnesia su Nintendo Switch? : Siete a corto di horror su Nintendo Switch? Ebbene il creatore di Amnesia, Frictional Games, ha manifestato il suo interesse nel portare la celebre serie horror sulla console ibrida della grande N.Come riporta Gamespot infatti in occasione di un'intervista il direttore creativo Thomas Grip ha dichiarato: "Ci stiamo muovendo al riguardo", e ancora "mi piacerebbe produrre contenuti per Switch. Sono cresciuto con Nintendo come una grande ...

Nintendo ha pubblicato una versione speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati Nintendo Switch Online : Come segnalato da Eurogamer.net, Nintendo ha pubblicato una versione decisamente speciale di The Legend of Zelda per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.Nel frattempo, come annunciato, Solomon's Key, NES Open Tournament Golf e Super Dodge Ball sono stati aggiunti al catalogo di giochi Switch Online NES. Ma è stato anche rilasciato un gioco bonus, non annunciato, appunto The Legend of Zelda.Questa è una versione "truccata" del gioco ...

Fitness Boxing sta arrivando per Nintendo Switch : Se avete voglia di allenarvi nell'arte della boxe, Fitness Boxing permette di conoscere la pugilato a ritmo di alcuni dei principali successi musicali.Per ulteriori dettagli riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo: Read more…

Keys Factory apre i preorder per quattro bellissime cover di Nintendo Switch : Keys Factory ha recentemente aperto i preorder per quattro fantastiche cover di Nintendo Switch, che proteggono lo schermo della console e i Joy-Con da urti e graffi di qualsiasi tipo.Le cover, come riporta Nintendo Life, possono ora essere preordinate sul sito di PlayAsia, e ritraggono quattro storici franchise Nintendo: Mario, Zelda, Yoshi e Splatoon. Si tratta di prodotti ufficiali Nintendo, quindi se avete bisogno di qualcosa che protegga il ...

Fitness Boxing arriva su Nintendo Switch a Dicembre : È ora di scendere dal divano e iniziare a muoversi! Nel gioco Fitness Boxing, un titolo esclusivo per Nintendo Switch in lancio il 21 Dicembre, è possibile imparare le mosse del pugilato con specifici allenamenti mentre si balla sulle note di alcuni successi musicali. Fitness Boxing debutterà su Switch a Dicembre Impugnando i Joy-Con di Switch Nintendo, è possibile sferrare pugni, ondeggiare e accovacciarsi grazie ai ...

Guacamelee 1 e 2 stanno correndo verso Nintendo Switch : Guacamelee 1 e 2 sono diretti verso Nintendo Switch, ed il primo capitolo del franchise vi è già approdato, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere infatti Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è disponibile ora sul Nintendo eShop al prezzo di 13,99 euro, mentre il secondo capitolo arriverà più tardi nel corso dell'anno.Per chi non conoscesse Guacamelee, si tratta di un divertente e colorato metroidvania a scorrimento laterale in 2D, ...

Sorprende Assassin’s Creed Odyssey per Nintendo Switch - video e demo : Assassin's Creed Odyssey è già uscito su PC, PS4 e Xbox One da qualche giorno, ma per i giocatori Switch l’attesa non è ancora terminata. Le cose invece sono andate diversamente in Giappone dove la versione cloud del gioco è già stata resa disponibile anche per Nintendo Switch. Coloro che scaricano la versione cloud possono accedere gratuitamente a 20 minuti di gioco. Praticamente è stata rilasciata una specie di demo a tempo forse per testare ...

Il reboot di Descent arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Il reboot dello sparatutto spaziale Descent, uscito originariamente nel 1994, arriverà per PlayStation 4, Xbox One e Switch oltre alle versioni PC, Mac e Linux precedentemente annunciate.Come riporta Gematsu, i preordini sono ora disponibili e includono l'accesso alla beta PC a partire da fine anno, una versione personalizzata della nave Generation III "Viola" con verniciatura esclusiva, sfide speciali per la beta PC che vi permetteranno di ...

L'apprezzato puzzle game The Room è in arrivo su Nintendo Switch : Gli sviluppatori Fireproof Studios e Team17 Digital annunciano che The Room arriverà finalmente su Nintendo Switch. Come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato precedentemente pubblicato e apprezzato su iOS, Android e PC, ma ora The Room è stato ricostruito con cura e rimasterizzato per la console di Nintendo.Se non avete mai sentito parlare di The Room prima d'ora, vi aspetta una sorpresa. Quello che trovererete in questo gioco è un puzzle ...