Ninfa e Frank Querelano Tu Si Que Vales!

(Di venerdì 12 ottobre 2018)hanno partecipato all’ultima edizione di Tu Si Que Vales. La loro esibizione però ha scatenato un pandemonio in studio ed ha fatto arrabbiare Maria De Filippi. I due artisti sentitosi offesi, hanno querelato la produzione del programma. Ecco cosa è accaduto! Durante un tranquillo sabato sera nel quale in televisione andava in onda “Tu Si Que Vales”, nessuno si sarebbe mai aspettato che di lì a poco si sarebbe scatenato il putiferio. Vittime o artefici di questo scempio che ha causato un’onda mediatica non indifferente, sono stati, rispettivamente pittore e cantante. La loro esibizione non è piaciuta nè ai quattro giudici e nè al pubblico presente in studio. Una serie di parole fuori posto hanno creato un pandemonio, tanto che hanno fatto adirare Maria De Filippi. Gli artisti in questione si sono sentiti offesi ed addirittura bullizzati ...