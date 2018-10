Nilufar e Giordano insieme | Nicolò attacca la coppia | “È lei che mi cerca”

Nilufar e Giordano dopo Temptation Island Vip : “Abbiamo pianto” : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati si raccontano dopo Temptation Island Vip Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno svelato le loro prime sensazioni dopo Temptation Island Vip alle pagine di Uomini e Donne Magazine, in cui hanno parlato delle loro giornate dopo la fine delle registrazioni del programma. L’ex tronista ha dichiarato che erano stati per cinque giorni chiusi in albergo a metabolizzare tutto quello che era successo durante ...

UeD : Nilufar e Giordano assenti nella puntata speciale - ma lui è dietro le quinte : Durante l'avventura a Temptation Island Vip, programma condotto da Simona Ventura e conclusosi nella giornata di ieri sera, la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha deciso di mettere alla prova la propria relazione che dura oramai da mesi. Durante il reality, il tentatore Nicolò Federico Ferrari e Nilufar si sono avvicinati molto [VIDEO], al punto da confidarsi sulla propria vita privata e sentimentale. Il comportamento ...

UeD : Nilufar e Giordano assenti nella puntata speciale - ma lui è dietro le quinte : Durante l'avventura a Temptation Island Vip, programma condotto da Simona Ventura e conclusosi nella giornata di ieri sera, la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha deciso di mettere alla prova la propria relazione che dura oramai da mesi. Durante il reality, il tentatore Nicolò Federico Ferrari e Nilufar si sono avvicinati molto, al punto da confidarsi sulla propria vita privata e sentimentale. Il comportamento dell'ex ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Assenti alla reunion : "Tante novità per voi" (Temptation island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:14:00 GMT)

Nilufar ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Assenti alla reunion - ma spunta uno strano scatto (Temptation island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Assenti alla reunion : "causa di forza maggiore" (Temptation island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip : la prova : Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip, arriva la prova che lo conferma Nell’ultima registrazione del Trono Classico dedicata a Temptation Island Vip, abbiamo avuto modo di scoprire grazie alle anticipazioni, che Nilufar e Giordano non erano presenti. Per quale motivo? Si staranno chiedendo i milioni di fan della coppia e del […] L'articolo Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island ...

Puntata U&D su Temptation Island Vip : Nilufar e Giordano assenti - Bettarini innamorato : Questo pomeriggio è stata registrata la Puntata speciale di Uomini e donne dedicata al mondo di Temptation Island Vip. In studio da Maria De Filippi è arrivata la padrona di casa Simona Ventura, accompagnata da alcune delle coppie che hanno preso parte a questa prima fortunatissima edizione del reality show Mediaset che ieri sera ha salutato il pubblico con una media di oltre 4 milioni di spettatori e più del 22% di share. I protagonisti del ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Sono davvero innamorati? (Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: Sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMT)

Nilufar e Giordano più felici che mai dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano sempre più uniti Nilufar e Giordano hanno ufficialmente abbandonato Temptation Island Vip la scorsa settimana, durante la penultima puntata del programma condotto da Simona Ventura. In molti si sono chiesti come mai, nonostante i due siano usciti insieme dalla trasmissione, non sono ancora stati avvistati insieme o come mai non abbiamo postato sui social uno scatto che li ritragga insieme. In molti ...

Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP : Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP: nessuna foto di coppia? C’è un grande Mistero che aleggia sulle foto di Nilufar e Giordano. dopo Temptation Island VIP, la maggior parte dei loro fan si sarebbe aspettata di vederli subito insieme, felici e contenti. E invece così non è stato. C’è chi si è preoccupato, temendo […] L'articolo Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : saltato confronto Nilufar - Giordano e Nicolò : Nilufar, Giordano e Nicolò: saltata la loro ospitata a Uomini e Donne Poco fa è terminata la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E il blog IlVicolodelleNews.it ha dato una clamorosa anticipazione, che ha fatto molto mormorare i numerosi fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Di cosa si tratta? Nella puntata registrata oggi ci sarebbero dovuti essere come ospiti Nilufar, Giordano e ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in studio? (4 ottobre) : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 4 ottobre 2018. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ospiti in studio dopo Temptation Island Vip?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Nilufar e Giordano innamorati - Nicola Panico sbotta contro Sara : 'Questo è amore' : Continuano le frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che ha fatto discutere per il modo in cui ha raggirato la produzione del dating show Mediaset durante i mesi di permanenza sul trono. Gli 'altarini' di Sara sono stati svelati dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale ieri sera, vedendo il falò finale a Temptation Island tra Giordano e Nilufar compagna di trono della Affi Fella a U&D ha lanciato ...