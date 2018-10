Negozi etnici chiusi la sera tardi | il coprifuoco di Salvini | ' Ritrovo di ubriaconi'

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...

Salvini : “Negozietti etnici ritrovo di ubriaconi - chiuderanno entro le 21”. Confesercenti : “No a norme discriminatorie” : Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere “la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante una diretta Facebook sottolineando che “non è un’iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino”. ...

Salvini contro i Negozi etnici : “Dovranno chiudere entro le 21 - sono ricettacolo di spacciatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha anticipato che una delle norme contenute all'interno del Decreto Sicurezza imporrà ai negozi etnici la chiusura alle ore 21. "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano".Continua a leggere

Negozi multietnici - presentata la legge per le insegne in italiano ed esame di lingua : La senatrice leghista Silvana Comaroli ha depositato la proposta che è uno storico cavallo di battaglia del Carroccio. "Nessun intento discriminatorio", precisa