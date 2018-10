Nba preseason | Gallinari si prende i Clippers

Nba 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

Preseason Nba - LeBron James fa impazzire i tifosi dei Lakers : buzzer beater da urlo contro gli Warriors [VIDEO] : LeBron James sempre più trascinatore dei Los Angeles Lakers, nella notte il suo buzzer beater ha fatto balzare in piedi i tifosi gialloviola LeBron James sta iniziando ad ingranare le marce alte in vista della stagione NBA, la prima in maglia Lakers. Il fenomeno con la maglia numero 23, nella notte ha trascinato i suoi alla vittoria contro i campioni in carica degli Warriors, mettendo a segno una serie di giocate da urlo. Una su tutte il ...

Preseason Nba - San Antonio-Atlanta : Trae Young vince la gara con una tripla da centrocampo [VIDEO] : Trae Young autore di una delle giocate più belle della notte di Preseason NBA, una tripla dalla distanza che ha chiuso i conti contro gli Spurs San Antonio-Atlanta, partita di Preseason NBA, punteggio di 127 pari. La palla è in mano ad Atlanta che a pochi secondi dal termine dell’incontro ha una chance di vincere la gara contro i più quotati Spurs. A gestire l’ultimo possesso ci pensa Trae Young, il quale palleggia, palleggia, ...

Nba 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...

Preseason Nba – Successo all’overtime per i Thunder sui Bucks : Clippers ok contro i Nuggets : Vittorie per Thunder e Clippers nella notte della Preseason NBA: OKC supera all’overtime Milwaukee, Los Angeles ha la meglio su Denver Solo due partite, ma tante emozioni nella notte della Preseason NBA. Nella prima delle due sfide, gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Milwaukee Bucks per 119 a 115 all’overtime (107-107 nei tempi regolamentari). Assente Westbrook, è stato Paul George a guidare OKC al Successo con 26 punti e ...

Nba preseason - colpo Suns - Warriors k.o.. Oladipo abbatte Cleveland : I Phoenix Suns non si lasciano distrarre dalle vicende societarie e piazzano un bel colpo andando a vincere in casa dei Warriors , 117-109, , con un'altra prestazione convincente di DeAndre Ayton , 18 ...

Preseason Nba : Utah batte Porland - ancora male i Timberwolves : Preseason NBA, Minnesota crolla sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo, Jazz trascinati ancora da Mitchell Preseason NBA, continua il momentaccio di Minnesota. In casa Timberwolves si sta pensando forse più al caso Butler che a preparare al meglio la nuova stagione. Una Preseason non certo esaltante per Wiggins e soci, sconfitti anche questa notte contro i Bucks di un super Giannis Antetokounmpo, autore di 21 punti e 10 rimbalzi in soli 27 ...