NBA – Non solo J R Smith | Lonzo Ball costretto a coprire il tattoo BBB o verrà multato

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

Preseason NBA – Anthony Davis non riesce a fermare i Raptors - gli Utah Jazza mandano al tappeto i Sacramento Kings : Solo due partite nella notte italiana: Toronto Raptors e Utah Jazz vincono rispettivamente contro New Orleans Pelicans e Sacramento Kings Lo spettacolo dell’Nba è iniziato! In attesa della stagione regolamentare, i campioni della palla a spicchi americana si sfidano in interessanti amichevoli di Preseason, utili per provare schemi e in particolar modo creare confidenza e maggiore complicità nelle squadre ‘stravolte’, che ...

L'ultima 'magata' di James Harden : perché per la NBA Non sono passi : Pochi secondi alla fine del terzo quarto, gara ampiamente decisa , +40 Houston sui malcapitati Sharks di Shangai, . L'attenzione di tutti, però, va di colpo a catalizzarsi sulla giocata di James ...

Preseason NBA “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

Boban Marjanovic arriva al ferro senza saltare - ma questo in NBA Non basta : Della sua incapacità di restare in campo a lungo in NBA si è già discusso in passato, ma l'impatto di Boban Marjanovic in attacco - grazie soprattutto alle sue dimensioni fisiche - continua a essere ...

Preseason NBA – I Knicks ne vincono tre su tre - Durant e Thompson non danno scampo ai Kings : Knicks, Warriors e Sprurs danno spettacolo nella notte della Preseason NBA: Kevin Durant e Klay Thompson fanno sprofondare i Sacramento Kings Le partite della Preseason NBA hanno regalato spettacolo anche questa notte. Prima che il campionato inizi, i campioni oltreoceano ci deliziano ugualmente con le loro giocate in attesa di sfidarsi per il titolo che vale una stagione intera. Nel match New York Knicks-New Orleans Pelicans, la squadra ...

NBA – J.R. Smith e il tattoo Supreme : “non darò i miei soldi alla lega. Accordo col brand? Vi dico che…” : J.R. Smith torna a parlare del tattoo Supreme che potrebbe costargli una multa ogni volta che scenderà in campo: la guardia dei Cavs non ha alcuna intenzione di pagare J.R. Smith è sempre al centro dell’attenzione, quasi per natura. Spesso e volentieri però, la guardia dei Cavs finisce sotto i riflettori per questioni non propriamente legate al basket giocato. L’ultimo guaio in cui si è cacciato J.R. è legato al tattoo Supreme presente sul ...

MVP NBA 2018-2019 – I bookmakers non hanno dubbi : ecco le quote dei favoriti : Chi sarà l’MVP NBA della stagione 2018-2019? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote dei favoriti alla conquista del titolo Mancano poco meno di due settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA. Dopo le prime uscite stagionali di preseason e gli ultimi colpi di mercato, le squadre stanno limando gli ultimi dettagli per preparsi allo start della regular season. La domanda è una sola: chi sarà l’MVP della ...

NBA - i giocatori che non tirano mai dalla lunga distanza : In una Lega in cui tutti , anche i lunghi, stanno imparando a concludere da tre punti, c'è chi si oppone e non guarda mai il ferro quando ha i piedi oltre l'arco: sono 15 i giocatori con più di 1000 ...

Lakers - Grizzlies e non solo : le nuove maglie e le novità della stagione NBA : Con la regular season ormai alle porte, andiamo a scoprire le divise con cui le 30 franchigie NBA scenderanno sul parquet: ci sono delle conferme, alcune invece hanno rivoluzionato il desing oltre ad ...

NBA - Kyrie Irving si scusa per le frasi sulla Terra piatta : 'Non ho capito che effetto potevano avere' : Quelle frasi pronunciate nel febbraio del 2017 durante il podcast dei compagni di squadra Channing Frye e Richard Jefferson hanno fatto il giro del mondo , tanto da renderlo famoso anche al di fuori ...

Mercato NBA – Proposto lo scambio Butler-Middleton - ma i Bucks non ci stanno : ecco la controproposta : I Timberwolves propongono lo scambio Butler-Middleton, ma i Bucks rispondono con una controproposta interessante In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione legata all’addio di Jimmy Butler. L’ex Bulls ha chiesto espressamente la cessione e, nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la dirigenza di Minnesota sembra intenzionata a cederlo, per non perderlo gratuitamente in estate. Diverse le proposte fatte pervenire ...

NBA preseason : Ayton non basta ai Suns - successi per Knicks e Sixers : Phoenix Suns-Sacramento Kings 102-106 Alla fine del match, a prescindere dal risultato, in pochi sembrano avere dubbi: "per distacco Deandre Ayton è stato il miglior giocatore in campo". In 30 minuti ...

NBA - Joakim Noah non ne può più dei New York Knicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...