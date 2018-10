NBA | i 10 migliori passatori della scorsa stagione

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

Svolta nel mondo NBA : le franchigie potranno “lavorare” coi migliori liceali - prossima l’abolizione dell’età minima ma ancora niente vivai… : NBA attivissima nel cambiare le proprie regole e modellare la lega avvicinandola al modello Europeo auspicato da LeBron James citando Messi La NBA fa un piccolo passo verso l’Europa. Spinta anche dalle dichiarazioni di LeBron James, la lega americana accontenta in parte il volere popolare, avvicinandosi a quanto accade negli altri sport nel vecchio continente. James disse che nel calcio non esistono limiti d’età per giocare con i ...