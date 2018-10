Nazionale | Bonucci tra Nations League | giovani | politica ed ex ct | ecco le parole del

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) A circa due giorni dalla gara decisiva dicontro la Polonia, Leonardosi è pronunciato sull’importanza della partita e sulla competizione in generale: “È una gara molto importante, che dobbiamo vincere. Dentro o fuori? Poco ci manca… A me lapiace, non sono d’accordo con Klopp. E’ un torneo che ti permette di giocare per i tre punti, dà quindi stimoli importanti. E speriamo che la pensino così anche i tifosi, perché è bello vedere gli stadi pieni, sempre“. I risultati dell’Italia ultimamente non sono positivi, frutto anche della difficoltà degli attaccanti nell’andare in rete: “Perdere o anche solo pareggiare mi fa rosicare. Dobbiamo riuscire a esser equilibrati, a tenere alta la concentrazione. Ci vuole poi più cattiveria là davanti. Quando si arriva ai venti metri bisogna saper fare male agli ...