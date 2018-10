Nations League | Portogallo corsaro a Chorzów | Polonia-Italia | chi perde va in Lega

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (3^ turno - oggi) : Risultati Nations League: la diretta gol live score e la Classifica aggiornata dei gironi. Ecco le partite messe in programma per oggi 12 ottobre 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Pronostico Macedonia vs Liechtenstein - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di punti per staccare l’Armenia, l’unico vero pericolo del gruppo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Macedonia e Liechtenstein?La Macedonia è a punteggio pieno dopo due turni ...

Pronostico Armenia vs Gibilterra - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre. La sconfitta in trasferta contro la Macedonia ha complicato la corsa dell’Armenia verso la qualificazioni ad Euro 2020 per quanto concerne il Gruppo 4 della Lega D. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Armenia e ...

Video/ Polonia Portogallo (2-3) : highlights e gol della partita (Nations League) : Video Polonia Portogallo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella terza giornata della Lega A della Uefa Nations league 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Probabili Formazioni Olanda-Germania Uefa Nations League - 13-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Olanda-Germania, 3^giornata Uefa Nations League, Sabato 13 ottobre 2018 ore 20.45.Sabato 13 ottobre 2018, la Uefa Nations League continua con uno dei match più interessanti di questa ondata di partite tra due squadre storiche del nostro Continente come Olanda e Germania. Entrambe si trovano nel Gruppo 1 della Lega A e hanno già giocato contro la Francia, rispettivamente perdendo per 2-1 e pareggiando per 0-0. ...

Pronostico Olanda-Germania - Uefa Nations League 13-09-2018 : Uefa Nations League 2018-2019, analisi e Pronostico di Olanda-Germania Uefa Nations League 13 OTTOBRE 2018:Consigli per la tua scommessa vincente.Ad Amsterdam sfida tra Olanda e Germania nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Ecco il Pronostico vincente.Come arrivano Olanda e Germania alla sfidaUna gara particolarmente delicata soprattutto per gli Orange, che dopo la sconfitta all’esordio 2-1 contro la Francia non possono permettersi ...

Calendario Nations League 2019 oggi : Croazia-Inghilterra e Belgio Svizzera. Programma - orari e tv : Serata di grande calcio internazionale con due partite della Serie A della Nations League. A Bruxelles il Belgio ospita la Svizzera in quello che è uno scontro diretto per la vetta del gruppo B. Infatti entrambe le formazioni hanno vinto all’esordio e puntano ad ottenere tre punti decisivi per qualificarsi alle Final Four. A Rijeka andrà in scena la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Questa volta tra Croazia ed Inghilterra ...

Le partite del giorno – Ancora in campo la Nations League : Le partite del giorno – L’ultimo weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, emozioni in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. Nel venerdì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Nations League con tanti interessanti appuntamenti, in particolare l’Inghilterra dovrà vedersela con la Croazia, il Belgio contro la Svizzera. Le partite del ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : il Portogallo batte 3-2 la Polonia - pareggio senza reti tra Russia e Svezia : Il Portogallo batte 3-2 la Polonia nella Nations League 2018-2019 e costringe l’Italia a fare risultato contro i polacchi per evitare la retrocessione in Lega B. La gara odierna, l’unica della Lega A in programma, ha visto i lusitani trionfare al termine di una partita combattuta. Match sbloccato al 18′ da Piatek, poi il Portogallo ribalta il punteggio grazie al gol di Andrè Silva al 33’ e all’autogol di Glik al 43’. Nella ripresa ...

Nations League - Polonia-Portogallo 2-3 : Portogallo batte Polonia 3-2 in una partita del gruppo A della Nations league giocata a Chorzow. Le reti: 18' pt Piatek, 33' pt Andrè Silva, 43' pt aut. Glik, 7' st Bernardo Silva, 32' st ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Portogallo ok in Polonia - la Serbia vince il derby! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, il Portogallo vince in Polonia e si conferma a punteggio pieno nel girone dell'Italia. Importante successo della Serbia in Montenegro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Risultati Nations League e classifica : scatto del Portogallo e 3 punti d’oro contro la Polonia - bene la Serbia [FOTO] : 1/29 JANEK SKARZYNSKI ...

RISULTATI Nations League / Classifica aggiornata - diretta gol live score : i Silva ribaltano la Polonia! : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 11 ottobre. Si apre oggi la terza giornata della nuova competizione UEFA(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Nations League - per l'Italia test a Coverciano prima della sfida contro la Polonia : Dopo il pareggio con l'Ucraina nell'amichevole giocata allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Nazionale è rientrata a Coverciano per preparare il terzo match della Uefa Nations League in programma ...