Nations League – Polonia-Italia | gli azzurri si giocano tutto | le quote e i pronostici di

Nazionale - Bonucci tra Nations League - giovani - politica ed ex ct : ecco le parole del difensore : A circa due giorni dalla gara decisiva di Nations League contro la Polonia, Leonardo Bonucci si è pronunciato sull’importanza della partita e sulla competizione in generale: “È una gara molto importante, che dobbiamo vincere. Dentro o fuori? Poco ci manca… A me la Nations League piace, non sono d’accordo con Klopp. E’ un torneo che ti permette di giocare per i tre punti, dà quindi stimoli importanti. E speriamo che la ...

Italia - Bonucci "Anno zero? 12 mesi fa - ora è peggio"/ Ultime notizie Nations League : "Retrocessione un danno" : Italia, Bonucci "Anno zero? 12 mesi fa, ora è peggio". Ultime notizie Nations League, il difensore della Juventus sottolinea: "Retrocessione un danno"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:12:00 GMT)

Polonia-Italia - chi perde retrocede in Lega B della Nations League : su Sisal Matchpoint gara in bilico - Polonia a 2.80 e Azzurri a 2.60 : Non c’è alternativa alla vittoria per l’Italia che, contro la Polonia, si gioca le ultime chance per non retrocedere in Nations League. La sconfitta dei polacchi con il Portogallo ha complicato ancora di più il cammino degli Azzurri visto che ora, anche la nazionale di Brzeczek si gioca tutto in questo match. Uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B insomma, che si preannuncia molto combattuto. Appena 1 vittoria nelle ultime 12 ...

Pronostico Bulgaria-Cipro - UEFA Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Bulgaria-Cipro 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bulgaria-Cipro 13 ottobre: si gioca per la terza giornata del gruppo 3 della Lega C della Nations League. Bulgari favoriti.Come arrivano Bulgaria e Cipro alla garaLa Bulgaria guida la classifica del gruppo 3 a punteggio pieno con 6 punti dopo 2 gare giocate, e corre spedita verso la promozione in Lega B. I ...

Pronostico Austria-Irlanda del Nord - UEFA Nations League 12-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Gruppo 2, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Austria-Irlanda del Nord venerdì 12 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.In programma questa sera alle 20.45 all’Ernst-Happel Stadion di Vienna Austria-Irlanda del Nord, gara valida per la seconda giornata di UEFA Nations League, Lega B, Gruppo 3.Come arrivano Austria e Irlanda del Nord?Entrambe ultime in classifica nel girone a 0 ...

Calcio - Nations League 2019 : la situazione di classifica del girone dell’Italia. È lotta con la Polonia per non retrocedere in Serie B : L’Italia ora è a serio rischio retrocessione nella Nations League 2019, la neonata competizione calcistica organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali per le varie Nazionali. Gli azzurri sono fermi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio di Bologna contro la Polonia a cui era seguita la pesante sconfitta in trasferta contro il Portogallo. I ragazzi del CT Roberto Mancini rischiano ...

Nations League - Polonia-Italia : gli avversari degli azzurri ai raggi X : Domenica alle 20:45 allo Stadion Slaski di Cracovia si disputerà Polonia-Italia, match valido per la 4a giornata di Nations League. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere, mentre il Portogallo, forte delle due vittorie contro le avversarie nel girone, viaggia verso i playoff. Andiamo ad analizzare i polacchi ai raggi X. Il modulo utilizzato dal tecnico Brzeczek è un classico 4-4-2 molto solido e in grado di sfruttare ...

Quote Nations League : Belgio nettamente favorito sulla Svizzera : Belgio nettamente avanti nelle valutazioni dei bookmaker sulla sfida di Uefa Nations League contro la Svizzera. I Diavoli Rossi dominano il pronostico nonostante il bilancio dei precedenti sia in perfetta parità (tre vittorie a testa e un pareggio in sette sfide). A pesare sul giudizio degli analisti Microgame è quindi il ranking della Fifa, che vede il Belgio al primo posto e gli elvetici all’ottavo. Dunque, sulla squadra di Roberto ...

Nations League - Portogallo corsaro a Chorzów : Polonia-Italia - chi perde va in Lega B : Cose da Nations League. Accade dunque che il Portogallo, pur privo di Cristiano Ronaldo, faccia bottino pieno contro Italia e Polonia, accade anche che Krzysztof Piatek, re dei bomber in Serie A, faccia centro anche nel torneo Uefa e faccia dunque le veci del più esperto e celebrato colLega di reparto Robert Lewandowski. Accade anche che Andre Silva si confermi tutt'altro attaccante rispetto alla versione milanista. Il morale della favola sta ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (3^ turno - oggi) : Risultati Nations League: la diretta gol live score e la Classifica aggiornata dei gironi. Ecco le partite messe in programma per oggi 12 ottobre 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Pronostico Macedonia vs Liechtenstein - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di punti per staccare l’Armenia, l’unico vero pericolo del gruppo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Macedonia e Liechtenstein?La Macedonia è a punteggio pieno dopo due turni ...

Pronostico Armenia vs Gibilterra - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre. La sconfitta in trasferta contro la Macedonia ha complicato la corsa dell’Armenia verso la qualificazioni ad Euro 2020 per quanto concerne il Gruppo 4 della Lega D. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Armenia e ...

Video/ Polonia Portogallo (2-3) : highlights e gol della partita (Nations League) : Video Polonia Portogallo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella terza giornata della Lega A della Uefa Nations league 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Probabili Formazioni Olanda-Germania Uefa Nations League - 13-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Olanda-Germania, 3^giornata Uefa Nations League, Sabato 13 ottobre 2018 ore 20.45.Sabato 13 ottobre 2018, la Uefa Nations League continua con uno dei match più interessanti di questa ondata di partite tra due squadre storiche del nostro Continente come Olanda e Germania. Entrambe si trovano nel Gruppo 1 della Lega A e hanno già giocato contro la Francia, rispettivamente perdendo per 2-1 e pareggiando per 0-0. ...