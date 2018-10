Nathalie Djurberg & Hans Berg al MART di Rovereto

gqitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L’esposizione si chiama “A Journey through Mud and Confusion with small Glimpses of Air” che grossomodo significa “un viaggio attraverso il fango e la confusione con piccole boccate d’aria” ed è una retrospettiva del lavoro del duo di svedesefatta di video e installazioni che in un primo momento ci portano verso il mondo dell’animazione. In realtà le creature dellahanno poco a che fare con Walt Disney o i Looney Tunes, perché sono sculture e video di personaggi assurdi e violenti. Nella prima sala c’è una distesa di uccelli d’argilla che farebbe impallidire Hitchcock: pellicani, fenicotteri, tacchini, aquile, gufi cattivi e inquietanti, affiancati da grandi proiezioni di brevi film realizzati in stop motion (immagini in sequenza che danno l’idea del movimento) che vanno da una donna massacrata da allegri serpenti a un’altra fatta a pezzi dalla sua prole: “non ...