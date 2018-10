Napoli | occhi su Piatek | De Laurentiis interessato al giocatore

Napoli-Liverpool - 'occhio' a Larissa : la vera bomber di casa Firmino! LE FOTO : Tra gli osservati speciali al San Paolo l'attaccante brasiliano del Liverpool Roberto Firmino, già in rete alla prima giornata di Champions contro il Psg, quando festeggiò portandosi la mano sull'...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Liverpool : occhio a Sturridge! Orario - diretta tv e le notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Napoli liverpool: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile qualche variazione da parte di Ancelotti rispetto a sabato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:56:00 GMT)

Serie A Roma-Lazio - arbitra Rocchi. Juve-Napoli a Banti : ROMA - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Si comincia sabato con Roma-Lazio, Rocchi,, Juventus-Napoli, Banti, e Inter-Cagliari, Massa,. Domenica si ...

Juve-Napoli a Banti - a Rocchi derby Roma : ANSA, - Roma, 28 SET - Sarà l'arbitro Banti di Livorno a dirigere domani pomeriggio alle 18 il big match della settima giornata di serie A, Juventus-Napoli. Per il derby di Roma, in programma sempre ...

Serie A - gli arbitri della settima giornata : Banti per Juve-Napoli - derby di Roma a Rocchi : Che sarebbero stati Rocchi e Banti ad arbitrare le due super sfide del sabato di Serie A era quasi annunciato. Il fiorentino è stato designato mercoledì per la seconda volta in stagione, per una gara ...

Il fiore all'occhiello ucciso dalla Napoli che sa solo litigare : Hanno ucciso Città della Scienza, chi sia stato non si sa. A un anno dal commissariamento è grande la confusione sotto il cielo del polo scientifico di Bagnoli. Crisi finanziaria e gestionale, zero ...

Uovo lanciato dall'auto a Napoli - giovane legale ferita all'occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un Uovo all'altezza dell'occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima dell'ultima moda notturna dei ...

Pronostici 4a giornata Serie A : Inter e Juventus favorite - occhio al Napoli : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a ripartire il campionato italiano di Serie A. La quarta giornata sara' inaugurata dall'anticipo di sabato, alle ore 15, tra Inter e Parma allo Stadio Meazza, mentre alle 18 sara' il turno del Napoli, che affrontera' la Fiorentina allo stadio San Paolo mentre la sera sara' la volta di Frosinone e Sampdoria. Un turno che si chiudera' lunedì sera, con il Monday Night delle 20:30 che vedra' affrontarsi Spal e ...

Napoli - Chiriches - intervento al ginocchio concluso : ora la riabilitazione : Vlad Chiriches si è sottoposto all'intervento per rimettere a posto il legamento crociato anteriore del suo ginocchio sinistro E' perfettamente riuscito l'intervento a cui è stato sottoposto il ...

Napoli - un'altra tegola : Chriches s'infortuna al ginocchio e lunedì si opera : Vlad Chiriches, che ieri è uscito dopo mezz'ora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Lo comunica il Napoli, ...

Napoli : Chiriches si ferma - ginocchio ko : ANSA, - ROMA, 8 SET - Tegola Chiriches per il Napoli, il difensore romeno si è infortunato al ginocchio e si teme la rottura del crociato. Per un terzino che ritorna, Ghoulam,, un altro che si ferma. ...

Napoli in ansia per Chiriches - si teme la rottura del crociato del ginocchio sinistro : Il Napoli di Carlo Ancelotti è in ansia per l'infortunio subito da Vlad Chiriches, durante la partita di Nations League tra Romania e Montenegro. Dopo circa trenta minuti dal fischio di inizio, il ...