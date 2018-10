Napoli | in cella il signore del racket del clan Stolder Ferraiuolo

Napoli - la Coppa per cancellare rabbia e polemiche : Marcello Di Dio Il ciclone Ronaldo che ha «investito» la difesa degli azzurri, una prova sotto tono di alcuni dei leader del gruppo, Hamsik e Insigne,, l'assenza di personalità dopo un ottimo ...

Napoli - maxi blitz a Forcella : caccia a pregiudicati - droga e armi : Operazione alto impatto in corso nel quartiere Forcella di Napoli. Dalle prime luci dell'alba gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e del reparto prevenzione crimine Campania, con l'ausilio dei ...

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

Napoli - la faida di Forcella per il tesoro sparito della «paranza dei bambini» : La voce girava già da tempo. Da mesi. «I denari? State senza pensiero, quelli stanno al caldo»: così rassicurava il suo interlocutore subito dopo la fine della faida che tra...

Napoli - c'è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di Forcella : A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come...

Napoli - spari a Forcella contro un centro scommesse : ferito un 13enne - : accaduto mercoledì sera in via Pietro Colletta, nel centro storico della città. Si ipotizza un raid estorsivo o una "stesa", un'azione intimidatoria tra clan. Il ragazzino è stato colpito da una ...

Napoli - un passo alla volta! La difesa regge - Insigne stende la Fiorentina e cancella i (comprensibili) musi lunghi : Napoli che blinda la difesa e supera la Fiorentina grazie a due giocate dei singoli: 3 punti e testa della classifica per i partenopei, ma gli standard ‘da scudetto’ sono ancora ben lontani Una settimana di sosta, per le Nazionali e per assimilare lo schiaffo subito fuoricasa contro la Sampdoria, è quanto bastato al Napoli per tornare sulla ‘retta via’ che porta allo scudetto. Gli azzurri ripartono dal San Paolo, ...

Napoli - Capodimonte e SpaccaNapoli/ Dal Salottino di Porcellana all'arte della città antica (Sereno Variabile) : Un viaggio alla scoperta di Napoli, dalle bellezze di Capodimonte, patria dell'omonima reggia, al folklore di SpaccaNapoli, cuore pulsante della città (Sereno Variabile)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 05:15:00 GMT)

Guasto sulla Roma-Napoli : ritardi e cancellazioni : Roma, 28 ago., AdnKronos, - Circolazione fortemente rallentata dalla scorsa notte sulla linea Roma - Napoli, via Formia, per un Guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni fra Priverno ...

Napoli - sgominata piazza di spaccio a Ponticelli : in cella nota pregiudicata : Una nota pregiudicata, Carolina Faticato, 31enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente. Gli agenti della sezione investigativa ...

Napoli - Easyjet cancella il volo andata e ritorno per Bologna : passeggeri a terra : Doppio disagio per i passeggeri Easyjet: la compagna inglese ha cancellare il volo U24897 da Napoli-Capodichino a Bologna delle 19.25 di martedì 21 agosto e il successivo volo U24898 da Bologna a ...

Napoli - cinque municipalità contro de Magistris : 'Così cancella il decentramento' : 'Con un blitz in piena regola nel mese di agosto, come da migliore tradizione la Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, nonché il piano di ...