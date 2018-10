Nadia Toffa | «Il cancro è una sfida che posso non vincere | ma devo combattere»

Nadia Toffa - “quando mi hanno detto che il cancro è tornato”. Parole terribili : È tornata a condurre Le Iene e il pubblico ha gioito del suo ritorno. Nadia Toffa era stata assente per troppo tempo. Così tanto che qualcuno aveva persino sospettato che tutto ciò che raccontava sui social non fosse opera sua. Dopo aver fatto sapere a tutti della sua malattia, Nadia Toffa – che aveva avuto un malore mentre era a Trieste per realizzare un servizio per le Iene – aveva lasciato lo show. Ma, sempre molto attiva sui social, oltre a ...

Nadia Toffa a Verissimo per parlare della sua nuova battaglia contro il cancro. La conduttrice de Le Iene è ritornata di recente in tv per riprendere in mano il timone del programma, ma la sfida non è ancora finita. La definisce così Nadia Toffa, mettendo anche in conto la possibilità di non riuscire a vincere del tutto.

Nadia Toffa a Verissimo : “A marzo il cancro è ricomparso. Sono stata operata di nuovo” : Nessuno conosce davvero il dolore segreto di Nadia Toffa, che solo oggi ha deciso di raccontare tutta la verità sulla sua battaglia contro il cancro. Lo scorso marzo infatti la giornalista è stata operata di nuovo dopo che alcune analisi avevano indicato la ricomparsa del cancro. A dicembre, durante le riprese per un servizio a Trieste, Nadia Toffa aveva avuto un malore ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’inviata delle ...

Nadia Toffa racconta a 'Verissimo' del male che le ha cambiato la vita: la presentatrice de 'Le Iene' ha appena pubblicato il suo libro in cui parla dell'esperienza a tu per tu con il cancro Nadia Toffa ed il cancro. La storia che interessa la presentatrice de 'Le Iene' e la sua malattia è stata fin dall'inizio resa pubblica. La conduttrice bresciana racconta a Silvia Toffanin del male che le

Nadia Toffa : “Ho subito più di un intervento. Dopo i primi cicli di chemio e radioterapia sembrava tutto finito. Ma a marzo il cancro è tornato” : “Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. A parlare così è Nadia Toffa che racconta a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 13 ottobre, le tappe della sua malattia. ...