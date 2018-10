Nadia Toffa | ' Il cancro è tornato | sono stata operata di nuovo'

Nadia Toffa si racconta a Verissimo : “Sembrava tutto finito - invece a marzo la brutta notizia…” Leggi le sue parole : Nadia Toffa torna a parlare della malattia. La conduttrice e ‘iena’, ospite domani a ‘Verissimo’, racconta come procedono le cure per il L'articolo Nadia Toffa si racconta a Verissimo: “Sembrava tutto finito, invece a marzo la brutta notizia…” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nadia Toffa : “Ho subito più di un intervento. Dopo i primi cicli di chemio e radioterapia sembrava tutto finito. Ma a marzo il cancro è tornato” : “Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. A parlare così è Nadia Toffa che racconta a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 13 ottobre, le tappe della sua malattia. ...

Nadia Toffa su Instagram : “Il mio libro non parla del tumore” : Nadia Toffa torna a parlare su Instagram del libro scritto dopo essersi ammalata di cancro e intitolato Fiore d’inverno. “Questo libro non parla della malattia – ha scritto la giornalista, parlando del suo romanzo -. Sul mio tumore si è detto tanto ma anche tante falsità e purtroppo ne han parlato più gli altri che la sottoscritta. Questo libro è un libro di filosofia di vita – ha concluso rivolgendosi ai numerosi ...

Nadia Toffa/ Foto - “La vita è sacra” : 14enne muore - la Iena commenta la lettera del papà : Nadia Toffa commenta su Instagram la storia di Igor Maj, 14enne morto per una sfida pericolosa vista sul web. La lettera del padre, riportata sul Corriere della Sera, fa riflettere la Iena(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:39:00 GMT)

LE IENE SHOW 2018 - SERVIZI/ Diretta : Nadia Toffa e il sushi che mangiamo (10 ottobre) : Le IENE SHOW, anticipazioni e SERVIZI 10 ottobre: Giulio Golia torna a Ghedi, un comune in provincia di Brescia, dove le liti tra vicini sono all'ordine del giorno.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:10:00 GMT)

“Con mio figlio malato di cancro ho compreso Nadia Toffa”/ “Vero dono capire unicità vita anche senza dolore” : Lettera di una mamma: "con mio figlio malato di cancro ho compreso meglio Nadia Toffa, ma il vero dono è capire che ogni vita è valida anche senza sofferenze e dolori"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:11:00 GMT)