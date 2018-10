Nadia Toffa confessa a Verissimo | “E’ una sfida che posso non vincere…”

lanostratv

(Di venerdì 12 ottobre 2018)torna a parlare della sua malattia Domani alle 15.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di. E tra gli ospiti ci sarà anche la conduttrice de Le Iene, la quale ha scritto anche un libro uscito nelle migliori librerie proprio in questi ultimi giorni. In base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime oreè tornata a parlare della sua malattia ada Silvianin. E in questa circostanza, visibilmente commossa, ha rivelato: “All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È unachemagari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta…” In pratica la donna ha ancora una volta mostrato tutto il suo coraggio nell’affrontare questa terribile malattia. Malattia ...