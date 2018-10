Musica elettronica | al via la nuova edizione dell’ADE

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Amsterdam Dance Event, meglio conosciuto come ADE, è diventato uno degli eventi più importanti nel mondo della. Questo showcase lungo una settimana si tiene ogni anno in ottobre nella capitale olandese ed esplora le profondità dellaattraverso una serie di serate in discoteca, discussioni e conferenze all’interno di diversi spazi sparsi per tutta città. Il festival è diventato un paradiso per i fan diche non vedono l’ora di vivere l’esperienza del lato più all’avanguardia del loro generele preferito. Il programma del 2018, che si terrà dal 17 al 21 ottobre, si preannuncia molto ricco: saranno presenti oltre 2.500 artisti per un totale di quasi mille eventi! Tutti gli eventi qui: amsterdam-dance-event.nl/ L'articolo, al via ladell’ADE proviene da Caffeina ...