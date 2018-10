MotoGp – Il bellissimo gesto di Vinales | Maverick da applausi per una nobile causa | il

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018)dona 81mila euro ad un ragazzo di Roses malato di cancro: il racconto di Oscar Fernandezè stato autore di undavvero da. Il pilota spagnolo diè andato in aiuto ad un suo concittadino, un ragazzo di Roses, malato di cancro. Il giovane in questione, Oscar Fernandez, aveva lanciato una raccolta fondi su Facebook per poter raggiungere la quota di cui aveva bisogno per una nuova protesi.ha dato al ragazzo malato di tumore ben 81 mila euro, utili per acquistare una nuova protesi che possa permettere al giovane di tornare a fare la vita che faceva prima della malattia. “Una persona ha avuto la grande attenzione di pagarmi la gamba ortopedica, tutto il costo. Sono così felice… Non mi aspettavo nulla, la persona è stataViñales, ha avuto il grande cuore, per così dire, di pagarmi l’intero importo, 81.000 euro. Non ...