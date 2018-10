MotoGp – Doohan elogia Marquez | ma lo porta con i piedi per terra | “se vuole raggiungere

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Mickha solo parole di elogio per Marc: l’ex campione motociclistico esalta il pilota spagnolo In attesa di vedere nuovamente in pista i piloti della, non ci si annoia, con clamorosi rumors e interessanti interviste. Oltre che della possibilità dell’arrivo di un nome imntissimo in Honda nel ruolo di collaudatore (QUI i dettagli), non si fa altro che parlare anche di Marce del suo immenso talento. “E’ qualcosa di incredibile, soprattutto perché ha un grande talento. Vista la costanza con cui ha vinto gare, fatto pole position e conquistato titoli, non credo che si fermerà dopo il quinto. Continuerà sicuramente. Marc ha solo 25 anni, quindi seseguire le orme di Rossi, che ha 39 anni, ha ancora molta strada da fare. Nella vita non si sa mai, ma potrebbe correre e vincere per altri dieci anni“, ha dichiarato Mick ...