MotoGp – Danilo Petrucci e quel paragone calcistico | “ecco a chi paragono me | Rossi e

MotoGp - Danilo Petrucci risponde a Jorge Lorenzo : “Mi fa effetto che lui parli di me come se fosse ingiusto che io vada al suo posto” : Senza ombra di dubbio Danilo Petrucci non vede l’ora di scendere in pista ad Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’undicesimo posto del weekend di Misano, caratterizzato da tanti problemi tecnici sulla sua Ducati Pramac, il pilota umbro ha un po’ espresso le sue impressioni alla vigilia. “La gara di Misano non è andata come avremmo sperato, perché c’è stato un problema nel giro di ...