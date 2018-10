Mosca | non ci saranno incidenti con l' esercito americano in Siria

La spia russa - la nonna sparita e la tensione. L'Aia-Mosca : La prova fumante ce l'aveva lei, che con orgoglio ha esibito la foto del nipote, mentre viene decorato - è il 2014 - 'Eroe della Federazione russa' dal presidente Vladimir Putin in persona, che nell'...

Diretta / Viktoria Plzen-CSKA Mosca (risultato live 2-1) streaming video e tv : Il punteggio non cambia : Diretta Viktoria Plzen-CSKA Mosca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata del girone G.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:29:00 GMT)

Spartak Mosca - due giocatori non convocati per 'like' su Instagram a un post ironico sull'allenatore Carrera : Galeotto fu il "like" e chi lo pose. Lo Spartak Mosca , impegnato giovedì sera nell'esordio in Europa League in casa del Rapid Vienna, non avrà a disposizione il difensore Andrey Eshchenko e il ...

Spazio - Mosca : non sono stati gli astronauti Usa a danneggiare Iss : Diversi funzionari russi hanno negato oggi che qualcuno a Mosca sospetti gli astronauti Usa presenti sulla Iss di aver praticato il foro che ha causato un calo di pressione nella stazione spaziale. “E’ assolutamente inaccettabile sospettare dei nostri cosmonauti come degli astronauti americani”, ha detto il vice primo ministro russo incaricato di Spazio e Difesa Yury Borisov, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ...

La Silicon Valley non scintilla più. Spuntano cloni da Miami a Mosca : ... come sede fisica dove far nascere e prosperare le start-up; e così le imprese innovative hanno trovato una ventina di concentrazioni tecnologiche alternative in giro per l'America e per il mondo. ...

Spartak Mosca : non c'è accordo con Terry - il punto : Secondo Sport-Express , sarebbe a rischio la chiusura della trattativa tra John Terry e lo Spartak Mosca, che ha offerto un contratto annuale da 2 milioni di euro, con opzione per un'altra stagione all'ex ...

Auto su folla a Mosca - non è terrorismo : ANSA, - Mosca, 9 SET - L'uomo che ha travolto oggi un gruppo di persone a Mosca ha agito "in modo intenzionale" ma alla base del gesto vi sarebbe stata "una lite" in un caffè e dunque non si ...

John Terry verso lo Spartak Mosca : 'Non sono pronto per smettere' : John Terry lo aveva detto. "Non sono pronto per dare l'addio al calcio, ho ancora fame di giocare. Dopo queste vacanze sto benissimo , in realtà ha svelato di non aver mai smesso di allenarsi, , mi ...

John Terry non molla : visite mediche con lo Spartak Mosca : John Terry non intende ritirarsi dal calcio giocato ed all’età di 37 anni si trasferirà in Russia per una nuova esperienza John Terry sempre più vicino allo Spartak Mosca. Il 37enne inglese sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Roma a Villa Stuart e in caso di esito positivo proseguirà la sua carriera in Russia. Il difensore, per anni bandiera del Chelsea, la scorsa stagione ha giocato all’Aston Villa in Championship, ...

SKRIPAL - MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER 2 RUSSI : Mosca VS LONDRA/ Ultime notizie - GB non fornisce dati : Caso SKRIPAL, Inghilterra: MANDATO di arresto per due RUSSI: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 21:46:00 GMT)