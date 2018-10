Morte di Maria Tanina | il marito | «Abbiamo aperto le porte a un mostro»

Maria Zarba - 66enne uccisa in casa a Ragusa/ Ultime notizie : marito interrogato a lungo - "Morte violenta" : Ragusa, donna di 66 anni uccisa in casa. il questore: "E' una morte violenta, omicidio", la vittima ritrovata nella sua abitazione con il cranio fracassato(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:11:00 GMT)

La Morte di Maria - avviso per omicidio al personal trainer : di Mirko Polisano C'è un nome iscritto nel registro degli indagati per la morte di Maria Tanina Momilia , la 39enne di Fiumicino il cui corpo è stato trovato privo di vita in fosso di via ...

C'è un sospettato per la Morte di Maria Tanina Momilia - trovata in un canale a Fiumicino con ferite alla testa : Si stringe il cerchio attorno al responsabile della morte di Maria Tanina Momilia, la 39enne trovata ieri mattina in un canale di bonifica a Fiumicino con ferite alla testa. Le indagini potrebbero essere vicino a una svolta. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe un sospettato che nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri hanno effettuato oggi sopralluoghi nei posti frequentati dalla vittima, ...

Fiumicino - la Morte di Maria : si indaga indaga per omicidio : omicidio: è questa la pista privilegiata per la morte di Maria Tanina Momilia, il cui cadavere è stato trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sul volto e sulla nuca, secondo ...

Anticipazioni Il Segreto dall'8 al 13/10 : Ortuno colpisce a Morte l'assassino di Mariana : Stando alle Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima [VIDEO], che va da lunedì 8 a sabato 13 ottobre, gli spettatori assisteranno alla morte dell'assassino di Mariana. Si scoprira' che la donna era incinta quando fu uccisa e ciò spingera' Nicolas ad ammazzare il Dos Caras. Inevitabilmente, l'Ortuno verra' incarcerato e dovra' fare i conti con la furia del Generale Perez de Ayala. Il Segreto, Julieta continua a rifiutare Prudencio, ...

Morte Mariam Moustafa : sei ragazze adolescenti a processo per il pestaggio che ne ha causato il decesso : Giustizia per Mariam Moustafa, la 18enne italo egiziana morta a Nottingham il 14 mazo scorso. Mariam, cresciuta ad Ostia, fu aggredita e picchiata da sei ragazze adolescenti. Ora però tutte e...